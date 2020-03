Un secondo caso di coronavirus a Viggiù. La conferma dal sindaco

(foto di Luisa Finazzi) – Il sindaco Emanuela Quintiglio ha comunicato questa mattina che si registra un secondo caso di contagio in paese.

«Ci e’ giunta conferma di una seconda persona positiva al Covid19 – spiega il sindaco dalla pagina ufficiale del Comune – Dalle limitate informazioni ricevute da Prefettura e Ats abbiamo appreso che si tratta di una persona anziana, attualmente ricoverata in ospedale a Varese. Sul territorio ci sono altre persone in isolamento, tutte completamente asintomatiche ed in buona salute, poste in quarantena per essere state a contatto molto giorni fa con un contagiato che vive in un’altra provincia. Il periodo di una loro eventuale incubazione della malattia è pressoché terminato e fortunatamente non sembrano aver contratto il virus».

Manuela Quintiglio vuole rassicurare la popolazione: «Preciso che chi non è stato contattato da me o da altre autorità non ha motivo di ritenere di aver avuto contatti con il malato da cui è derivato l’isolamento di alcuni viggiutesi».

Infine il sindaco si rivolge alla sua comunità con un appello, per ribadire che l’emergenza riguarda soprattutto la popolazione anziana. «E’ un nostro dovere, civico e morale, tutelare questa categoria a forte rischio sensibilizzandolo tutti gli anziani a restare serrati in casa, e rispettando tutti in prima persona le limitazioni imposte per evitare di contagiare i familiari più deboli.

Mai come ora non rispettare le regole non ci rende più furbi degli altri ma solo più scellerati. Le partite a carte, le feste, le bevute in compagnia, le passeggiate sul nostro bel Monte Orsa saranno ancora molte: la vita che ci è stata donata è una sola!».