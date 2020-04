“Caso di omonimia, scambiati i risultati di un tampone”

Uno scambio di persona e una cittadino di Gernignaga è risultato positivo al coronavirus ma non lo era. A comunicarlo è il sindaco Marzo Fazio con una lettera indirizzata ai suoi concittadini in cui, ieri, 31 marzo, faceva il punto sulla situazione dell’epidemia in paese.

“Cari germignaghesi – scrive il sindaco – nell’ottica di una più assoluta trasparenza e nella consapevolezza di quanto sia importante, in questi giorni, una comunicazione puntuale da parte delle istituzioni, desidero aggiornarvi sulla situazione nel nostro comune relativa all’epidemia di COVID-19 in corso in Italia.