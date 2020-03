Primo caso di coronavirus alla Fondazione Molina

Primo caso positivo tra gli ospiti della Fondazione Molina.

È stata la stessa residenza per anziani di Varese a darne comunicazione: « La Fondazione Fratelli Tito e Paolo Molina Onlus, struttura di cura e ricovero di persone anziane e fragili, ritiene opportuno informare che è stato riscontrato tra i propri Ospiti il primo caso di infezione da Coronavirus.



Si tratta di un paziente attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Varese.

La Fondazione ha immediatamente potenziato per il nucleo interessato tutte le misure già in essere di sanificazione e di tutela degli operatori e degli altri ospiti che possono essere venuti in contatto con il Paziente.

La Fondazione si impegna a proseguire la propria attività nel rispetto delle normative, fornendo agli ospiti ed agli operatori i dispositivi di protezione adeguati alla situazione di ogni nucleo.

Sarà nostra cura fornire aggiornamenti sugli sviluppi futuri ai Parenti ed alla Cittadinanza».

La residenza di viale Borri era stata tra le prime ad adottare comportamenti a garanzia dei suoi ospiti bloccando, l’accesso ai parenti.