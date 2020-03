“Molina nel cuore”: i messaggi di sostegno per l’istituto “sotto attacco”

Sono momenti difficili per l’Istituto Molina, che sta combattendo una dura battaglia contro i contagi interni alla struttura

Ma tra tanto dolore e confusione, cominciano ad arrivare i messaggi di sostegno allo storico istituto varesino.

“Lavoro alla Fondazione Molina di Varese da 26 anni – spiega Roberto Benotti, in rete RobiHood, in un suo post di Facebook illustrato con l’immagine che vedete sopra – Ho avvicinato e lavorato con tantissime persone. Mai abbiamo vissuto un periodo così difficile e delicato. Mai, come in questo momento, sento forte il desiderio di dire un GRAZIE enorme a tutti coloro che vi lavorano. Dalla dirigenza, ai medici, alle infermiere, alle ASA/OSS, agli amministrativi, ai servizi. GRAZIE perchè è bello lavorare con voi, è bello lavorare al Molina, è bello lavorare con e per le persone. INSIEME CE LA FAREMO, nonostante tutto”.