Alla Fondazione Molina nuovi casi di ospiti Covid positivi

Altri due ospiti della Fondazine Molina di Varese deceduti. Ricoverati da alcuni giorni all’ospedale di Varese, sono stati sottoposti al tampone: uno è risultato positivo al Covid19.

Lo comunica la stessa direzione della casa di riposo varesina. Altri due ospiti, inviati in ospedale, sono risultati positivi al virus e sono attualmente in cura presso le strutture ospedaliere.

«Si tratta quindi, come già è avvenuto in diverse altre RSA della Lombardia, di un cluster di coronavirus, che stiamo affrontando con tutti gli strumenti a nostra disposizione – spiega la Fondazione, per nome del suo direttore generale Vanni Belli – Ricordiamo che fin dal manifestarsi delle prime avvisaglie abbiamo contingentato gli accessi dei Parenti, chiudendo completamente l’accesso dal 8 marzo, al fine di limitare occasioni di contagio tra gli ospiti, salvo comprovate esigenze autorizzate dalla Direzione Sanitaria».

Per quanto riguarda il reparto coinvolti: «Per il nucleo in questione e per altri due nuclei della stessa casa abbiamo elevato gli standard di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori, dotandoli di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali – prosegue Belli – Sulla base delle indicazioni ricevute dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ATS Insubria, da noi prontamente informato, abbiamo attuato le necessarie misure di isolamento di singoli ospiti che presentano un quadro clinico compatibile con il contagio. Comprendiamo la preoccupazione dei Parenti e del pubblico e vi garantiamo la serietà del nostro impegno, condiviso da tutti i collaboratori».