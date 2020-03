Coronavirus, deceduto l’ospite del Molina positivo al coronavirus

È deceduto l’anziano ospite della casa di riposo Molina di Varese risultato positivo al coronavirus.

L’ottantenne si è spento all’ospedale di Circolo di Varese dove è stato trasferito dopo aver manifestato i sintomi della malattia, con febbre e difficoltà respiratorie, unite a patologie pregresse. Era il primo paziente della struttura varesina che ospita circa cinquecento anziani ad essere risultato positivo al Covid-19 di cui si ha avuto notizia.

La famiglia dell’uomo e le persone che sono entrate in contatto con lui sono state poste in quarantena come previsto dai protocolli di sicurezza stabiliti dalle autorità sanitarie.