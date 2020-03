Quinto caso di Covid-19 al Molina

Quinto caso di coronavirus alla Fondazione Molina. Il 20 marzo è stato trasferito dal reparto sub-acuti all’Ospedale di Circolo di Varese un paziente con sintomi respiratori e febbre risultato poi positivo al Covid-19. Questo paziente era stato ricoverato al Molina nove giorni prima, proveniente dall’ospedale.

Nell’ultima settimana si sono verificati all’interno della Fondazione alcuni decessi di pazienti con insufficienza respiratoria e febbre per i quali non si può escludere la infezione di Covid-19.

Nell’istituto si mantengono e perfezionano i protocolli di contenimento dei nuclei già isolati, dove vi sono stati casi di infezione e decessi, mentre al momento non si manifestano casi sospetti in altri reparti.

È stato inoltre istituito un continuo monitoraggio della situazione con frequenti riunioni degli operatori coinvolti e perfezionata la collaborazione con il dottor Roberto Martegani, infettivologo di lunga esperienza, per una sua consulenza alla Fondazione.

«Prima di martedì 17 marzo non sono stati riscontrati casi positivi al Covid-19 – scrivono in una nota stampa i responsabili della fondazione – e che affermazioni circa la mancata adozione di tempestive misure di contenimento sono infondate, non rispondenti al vero e diffamatorie, e sono diffuse da persone senza conoscenza dei fatti e prive di esperienza sanitaria. Continuiamo a mantenere, per quanto possibile in una struttura residenziale non ospedaliera, l’isolamento di tutti gli ospiti che mostrano patologie compatibili con la infezione virale, fornendo ad essi, e a tutto il personale coinvolto, i dispositivi di protezione individuale disponibili e suggeriti dagli organi competenti. Confermiamo la serietà del nostro impegno, condiviso da tutti i collaboratori, che qui ringraziamo pubblicamente. Comunicheremo gli sviluppi della situazione che, al momento, è delicata ed in evoluzione».

