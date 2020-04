Primo caso positivo al coronavirus a Valganna

È arrivato il primo caso di contagio anche in quella che fino ad oggi era rimasta un’oasi felice, la Valganna. A darne L’annuncio sul sito del Comune, il sindaco Bruna Jardini: “Vi comunico che in data 06/04/2020 sono stata informata dall’Autorità Sanitaria, per mezzo della Prefettura di Varese, della presenza nel nostro comune di una persona positiva al test del COVID 19.

La persona, di cui per il rispetto della privacy non possono essere forniti i dati personali, si trova attualmente presso la propria abitazione.

Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli medici per la sicurezza della persona, dei suoi familiari e di chi potrebbe avere avuto contatti con la stessa. ”

L’annuncio è stata anche un’occasione per il Sindaco per ricordare alla cittadinanza l’importanza del rispetto delle misure precauzionali e per esprimere vicinanza e l’augurio di pronta guarigione alla persona colpita.