Cocquio, “positivo un residente“

«In maniera non ufficiale sono stato informato della positività di un nostro concittadino ricoverato a Varese. Tutte le pratiche per l’isolamento domiciliare dei parenti sono state adottate e verrete aggiornati».

È con un comunicato video sulla pagina facebook del Comune, poi rilanciata dal gruppo “Sei di Cocquio se“ che il sindaco Danilo Centrella ha fatto sapere in via informale e non ancora ufficiale (ma certa sotto il profilo medico) della positività di un residente ora ricoverato al Circolo.

Ma non solo. Sempre nel messaggio video è stata sottolineata la situazione di «fragilità» che sta attraversando Sacra Famiglia, istituto residenziale per disabili che ha una struttura a Cocquio Trevisago (situazione sottolineata già ieri su Varesenews).

«Qui», riporta il sindaco «sono stati riscontrati tre lavoratori non residenti in paese positivi a covid, mentre ad altri 8 è stato praticato il tampone e sono in corso le analisi. Inoltre 19 ospiti stanno accusando stati febbrili, anch’essi sottoposti a tampone».

Nel messaggio Centrella spiega anche come attivare gli aiuti disposti dal Governo sotto forma di buoni spesa da destinare alle famiglie in difficoltà.

«Ringrazio tutti i volontari per il lavoro svolto, ma anche i cittadini che stanno a casa. Grazie al contributo di tutti voi ce la faremo», ha concluso il sindaco