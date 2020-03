Tre contagiati a Castellanza: “Ricoverato anche un ragazzo del 1988”

Sale a tre il numero di contagiati da Coronavirus a Castellanza. Lo comunica il sindaco Mirella Cerini che spiega come «tra questi casi c’è anche un ragazzo molto giovane, classe 1988, che è stato ricoverato in ospedale». Questo positivo a Covid-19 si aggiunge «ad altri due, più anziani, e in tutti e tre i casi sono iniziate le operazioni per la messa in quarantena dei contatti stretti».

Il sindaco spiega come «oltre alle persone contattate direttamente da ATS c’è stata un’indagine della nostra Polizia Locale per ricostruire in maniera più accurata i contatti dei contagiati e ora tutte queste persone sono state messe in isolamento» ricorrendo in alcuni casi «ad ordinanze specifiche».

Nel frattempo a Castellanza la situazione rimane sotto controllo. «Non abbiamo predisposto la chiusura dei parchi cittadini perchè al momento non si registrano assembramenti -spiega Cerini- e i nostri agenti continuano a pattugliare le aree». Oltre a questo la macchina comunale per fronteggiare l’emergenza continua senza sosta: «Tutti gli operatori della protezione civile sono operativi sul territorio, sia per invitare le persone a rimanere in casa che per consegnare farmaci e beni di prima necessità a chi non vuole uscire». Attività che oggi saranno svolte con maggiore sicurezza grazie all’arrivo di una fornitura di mille mascherine donate dalla Cina a Castellanza.

«Quelle mascherine saranno usate sia dai nostri operatori che da chi è in prima linea, grazie al coordinamento dei servizi sociali della città» precisa Cerini che annuncia anche come «da domani distribuiremo a tutti i cittadini il volantino di Castellanza Solidale, con l’elenco dei negozi e delle farmacie che possono effettuare un servizio a domicilio».