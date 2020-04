Brusimpiano, un contagiato

È con un post sui social rivolto alla sua comunità che questo pomeriggio il sindaco di Brusimpiano Fabio Zucconelli ha informato i suoi concittadini di un contagio da covid anche nel piccolo centro sulle sponde del Ceresio.

«Nella mattinata odierna è stato notificato un contagio anche nel Comune di Brusimpiano. Come da disposizioni ho ordinato la costituzione del Centro Operativo Comunale (CoC), la persona contagiata si trova in isolamento domiciliare come da protocollo ed attualmente versa in discrete condizioni di salute», informa il sindaco.

DISTRIBUZIONE MASCHERINE: tramite la Pro Loco Brusimpiano e grazie alla donazione di un anonimo benefattore, nella giornata di venerdì sono state consegnate in Municipio 600 mascherine lavabili, certificate dispositivo medico di classe 1, destinate a tutte le famiglie (una mascherina per famiglia), in data odierna è stata disposta la consegna di altre mascherine (ancora non sono note quantità e tipologia) tramite il sistema nazionale di Protezione Civile, che verranno distribuite alla popolazione in aggiunta alle precedenti. «Presumibilmente entro il week end i volontari del Corpo di Protezione Civile Piambello provvederanno alla distribuzione di tutto il materiale con modalità che verranno rese note il prima possibile (occorre sapere esattamente la quantità e la tipologia del materiale che verrà consegnato). Un ringraziamento alla Pro Loco, alla nostra protezione civile ed al benefattore», conclude Fabio Zucconelli.