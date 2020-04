Brenta, primo contagiato: è ospite in una casa di riposo

Un cittadino di Brenta, piccolo comune all’imbocco della Valcuvia, risulta contagiato dal coronavirus. Lo annuncia il sindaco del paese, Gianpietro Ballardin, in un comunicato diffuso nella mattinata di oggi – mercoledì 15 aprile – alla popolazione.

Si tratta del primo caso di Covid-19 ai danni di un brentese anche se la persona ammalata non si trova fisicamente sul territorio comunale poiché è da tempo domiciliata in una casa di riposo (RSA) situata sul territorio. Come di consueto, il sindaco non ha divulgato alcun dato personale a tutela della privacy del soggetto interessato e ha espresso la propria raccomandazione per il rispetto delle restrizioni in vigore.

«Solo non mollando la presa potremo, piano piano, ridurre e poi sconfiggere questo nemico così insidioso. Tutti siamo potenzialmente a rischio contagio. Non vale la pena, per un’uscita, per una commissione di troppo, di esporci ed esporre gli altri a una minaccia di questa gravità. Abbiamo già visto troppa sofferenza, troppe morti».

«Porgo – conclude Ballardin – a nome di tutta la cittadinanza ed in rappresentanza del Consiglio Comunale, gli auguri di pronta guarigione, la solidarietà ai famigliari e a tutti voi un caloroso abbraccio».