Incidente tra auto e moto tra Cittiglio e Brenta, soccorsi e lunga coda

Lunghe code e mezzi di soccorsi mobilitati per un incidente stradale (per fortuna senza grandi conseguenze) a Cittiglio, sulla Statale a ridosso dell’abitato di Brenta: è successo poco dopo le 13.30.

Si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti elisoccorso da Como e ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gavirate: sono stati soccorsi una ragazza diciannovenne e un uomo di 66 anni. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi (la foto è d’archivio).

I soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza hanno comportato code fino alle 15 circa.