Incidente tra auto e moto tra Cittiglio e Brenta, soccorsi e lunga coda
È successo intorno alle 13.30 di martedì, ripercussioni anche nel primo pomeriggio. Le due persone coinvolte non sono in gravi condizioni
Lunghe code e mezzi di soccorsi mobilitati per un incidente stradale (per fortuna senza grandi conseguenze) a Cittiglio, sulla Statale a ridosso dell’abitato di Brenta: è successo poco dopo le 13.30.
Si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti elisoccorso da Como e ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gavirate: sono stati soccorsi una ragazza diciannovenne e un uomo di 66 anni. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi (la foto è d’archivio).
I soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza hanno comportato code fino alle 15 circa.
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