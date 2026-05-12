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Incidente tra auto e moto tra Cittiglio e Brenta, soccorsi e lunga coda

È successo intorno alle 13.30 di martedì, ripercussioni anche nel primo pomeriggio. Le due persone coinvolte non sono in gravi condizioni

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Lunghe code e mezzi di soccorsi mobilitati per un incidente stradale (per fortuna senza grandi conseguenze) a Cittiglio, sulla Statale a ridosso dell’abitato di Brenta: è successo poco dopo le 13.30.

Si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti elisoccorso da Como e ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gavirate: sono stati soccorsi una ragazza diciannovenne e un uomo di 66 anni. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi (la foto è d’archivio).

I soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza hanno comportato code fino alle 15 circa.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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