Un caso a Cantello, il sindaco: “Non avrei mai voluto dare questa notizia alla mia gente”

Il sindaco Chiara Catella ha informato i suoi concittadini che si è avuta la conferma di un caso di contagio a Cantello.

«Per come vivo il nostro paese, per quello che siete, per la mia gente, per quello che rappresenta Cantello per la mia vita, non avrei mai voluto darvi questa notizia – scrive il sindaco, rivolgendosi ai cittadini – Vi prego, ve lo chiedo davvero con tutto il cuore e come un impegno di ciascuno, mantenete la calma e rispettate le direttive ministeriali, adesso più che mai. Vi abbraccio e, come sempre, vi aggiornerò qualsiasi novità abbia a riguardo. Io sono sempre con voi».

Chiara Catella invita la popolazione ad essere consapevole che è in corso un’emergenza sanitaria seria, che va affrontata senza superficialità ma anche senza allarmismo.