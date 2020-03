Attivato il Cento operativo comunale per un caso di coronavirus

La comunicazione del sindaco Massimo Mastromarino.

Care concittadine, cari concittadini

​​Vi comunico che in data odierna ho firmato l’ordinanza che attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in quanto un nostro concittadino, attualmente non presente sul territorio comunale, è risultato positivo al coronavirus.

Il Centro Operativo Comunale (COC), si fonda su funzioni di supporto, attivabili in ogni momento (H24) che rappresentano le principali attività che il Comune deve garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi che per il superamento dell’eventuale emergenza. Tutto questo per poter affrontare qualsiasi esigenza in modo organizzato e per prevenire problematiche maggiori.

Noi siamo sul campo con tutto il nostro impegno e le nostre possibilità, ma anche Voi potete fare molto, per contrastare il diffondersi del Coronavirus limitando il più possibile i contatti sociali.

Scegliamo di stare a casa, di lavorare dove possibile da casa, seguiamo gli indirizzi che ci danno le autorità competenti per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri, senza entrare nel merito di decisioni prese esclusivamente nel nostro interesse, ma solo con profondo SENSO CIVICO e con amore per il nostro PAESE.

Non dimentichiamoci di coloro che oggi sono più in difficoltà e più a rischio (anziani, persone con malattie croniche); #iorestoacasa, e chi può si metta a disposizione del vicino di casa, del conoscente, del parente più vulnerabile, per fare la spesa o andare in farmacia al posto loro.

Mi auguro che questa situazione si risolva nel più breve tempo possibile e, come ha affermato il Primo Ministro Onorevole Giuseppe Conte “Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre insieme più veloci domani”.