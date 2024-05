Protesta contro l’abbattimento di alcuni alberi a Busto Arsizio. Attivisti sugli alberi

Blitz anarco-ambientalista questa mattina, lunedì, a Busto Arsizio contro l’abbattimento di alcuni alberi per far posto ad un centro sportivo per padel e calcetto nella zona di Madonna in Campagna a Sacconago.

Un gruppo di attivisti che fanno capo ad alcune realtà anarchiche e dell’area cosiddetta antagonista ha avviato una protesta nei confronti dell’azienda che sta tagliando le piante nell’area di cantiere a ridosso dello stadio dell’atletica, salendo su alcuni alberi.

Nelle scorse settimane era stata avviata una raccolta firme online per opporsi alla realizzazione del centro sportivo da parte dell’amministrazione comunale, peraltro già deciso da oltre un paio d’anni. Fino a quando non sono comparse le reti arancioni per delimitare l’area di cantiere, però, nessuno aveva mai protestato o chiesto chiarimenti nonostante la notizia sia nota da molto tempo.

Stamattina, però, un gruppo di attivisti dell’Assemblea Popolare Busto Arsizio ha chiamato a raccolta chiunque potesse intervenire attraverso i social convocando un presidio che si è trasformato in un vero atto di disobbedienza.