Ecco le dieci aziende che pagano più tasse in provincia di Varese

La classifica stilata dal periodico “Made in Varese” riguardante le aziende che pagano più imposte utilizza una definizione che ha un di sapore ironico: “Lo stato come socio“. In effetti guardando l’entità egli importi è una definizione che rende bene il rapporto tra chi paga le imposte e il percettore, cioè lo Stato.

Al primo posto c’è la Bticino di Varese, azienda metalmeccanica del gruppo francese Legrand, con 62 milioni di euro e 178mila euro. Al secondo posto Cargolux Italia spa di Vizzola Ticino, compagnia aerea specializzata nel cargo con 48 milioni e 412 mila euro che precede Novartis Farma spa, azienda farmaceutica di Origgio con 29 milioni e 221 mila euro.

Dopo il podio, al quarto posto troviamo la Illva Saronno Holding di Saronno con 16 milioni e 957mila euro (bilancio consolidato), seguita dalla Vibram di Albizzate, il produttore di suole per scarpe tra i più famosi al mondo, com 15 milioni e 155 mila euro. La Sea, società che gestisce gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate, è al sesto posto con 13 milioni e 149mila euro, mentre Omipa spa azienda metallurgica di Morazzone è al settimo posto con 12 milioni e 711 mila euro. All’ottavo posto, con 11 milioni e 482 euro, troviamo Tigros, marchio nostrano della grande distribuzione che precede Crealis (bilancio consolidato) azienda di design di Bodio Lomnago che sviluppa e produce capsule per le bottiglie di vino con 10 milioni e 388 mila euro. Chiude in decima posizione l‘Illva Saronno con 10 milioni e 186 mila euro.