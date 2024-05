Il Palio del Centenario è giallorosso, Legnarello vince ancora

Antonio Siri fa doppietta con Legnarello e regala ai contradaioli la seconda vittoria consecutiva. Popolo giallorosso in festa in campo, il Crocione ritorna a loro per la tredicesima volta nella storia del Palio e raggiunge Sant’Erasmo per numero di vittorie.

Mossa agitata, Legnarello e San Bernardino hanno faticato a prendere posizione ma poi quando erano tutti piazzati bene al canapo e Bircolotti ha sganciato, Siri ha subito preso la prima posiziona e non ha mai mollato il colpo, nonostante l’attacco finale di San Magno.

LA CRONACA DELLE CORSE

Ecco che il Supremo Magistrato Lorenzo Radice ha estratto le batterie:

PRIMA BATTERIA: Legnarello, San Martino, Sant’Ambrogio, San Magno.

SECONDA BATTERIA: La Flora, San Domenico, Sant’Erasmo, San Bernardino.

A dare la mossa Renato Bircolotti. Il fantino Giosué Carboni difenderà i colori de La Flora, Antonio Siri Legnarello, Gavino Sanna San Bernardino, Silvano Mulas San Domenico, Dino Pes San Magno, Carlo Sanna San Martino, Giuseppe Zedde Sant’Ambrogio e Federico Arri Sant’Erasmo.

PRIMA BATTERIA

Cavalli al canapo alle ore 18.10. Partiti alle 18.14: dopo qualche minuto di tensione per prendere la posizione, è San Magno a dare la mossa, con gli altri piazzati davanti al canapo. Parte quindi in prima posizione Pes, seguito da Siri, Carlo Sanna e Zedde. Le posizioni sono rimaste invariate fino all’arrivo, con un tentativo di San Martino al terzo giro di prendere la seconda posizione, ma non è andato a buon fine. In finale San Magno e Legnarello.

SECONDA BATTERIA

Cavalli in zona mossa alle ore 18.39. Mossa falsa alle 18.42 con Sant’Erasmo girato. Agitato il cavallo di San Bernardino, alla fine Bircolotti sgancia il canapo per far ritrovare la tranquillità, chiedendo a Gavino Sanna di prendere la sua quarta posizione. Si ritorna al canapo alle 18.48. Dopo un minuto il mossiere sgancia ancora in canapo perché i cavalli scalciano e sono tutti troppi vicini tra loro. Ad essere ripreso questa volta è Sant’Erasmo. Partiti alle 18.51, davanti Sant’Erasmo seguito da San Bernardino che prende la posizione dall’esterno. San Domenico si è subito messo in terza posizione, tentando un aggangio verso Gavino Sanna, ma senza riuscirci. La Flora, partita male, è rimasta sempre staccata molto indietro. In finale accedono Sant’Erasmo e San Bernardino.

ESTRAZIONE ORDINE DELLA FINALE: San Magno (Dino Pes), Sant’Erasmo (Federico Arri), San Bernardino (Gavino Sanna), Legnarello (Antonio Siri).

LA FINALE – Il cavallo di San Bernardino viene spostato all’esterno, secondo il regolamento in quanto ha dimostrato di essere agitato e “pericoloso per gli altri cavalli”, ha sottolineato Bircolotti. Cavalli al canapo alle ore 19.46. Legnarello e San Bernardino faticano a prendere la posizione. Mossa buona alle 19.50, parte in prima posizione Siri, seguito da Arri, Pes e Gavino Sanna che rimane troppo dietro,. Si forma un trenino, poi San Magno tenta di prendere la seconda posizione e ci riesce ma Siri non molla un colpo.

Di seguito il Live testuale. Se riscontrate problemi di visualizzazione CLICCA QUI