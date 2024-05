L’africana Mondi salva una cartiera e i posti di lavoro in Italia

Immaginate una grande cartiera in Italia che sta attraversando un periodo difficile. Questa era la situazione dello stabilimento Burgo a San Giovanni di Duino, vicino a Trieste, costretto a licenziare, mettere in cassa integrazione e ridurre la produzione a causa della crisi del settore. Tuttavia, è successo qualcosa di straordinario che può servire da lezione per l’intera nazione (sembra che sia un termine di moda): lo stabilimento è stato acquistato da Mondi, l’azienda africana leader globale nel settore dell’imballaggio e della carta.

Mondi non si è limitata ad acquistare lo stabilimento; ha investito 200 milioni di euro per trasformarlo in una struttura all’avanguardia per la produzione di imballaggi sostenibili. Questo investimento creerà posti di lavoro, sosterrà le imprese locali e stimolerà l’economia regionale. Questo tipo di cambiamento positivo merita di essere celebrato e condiviso ampiamente.

Quando Mondi ha deciso di investire in Italia, questa storia avrebbe dovuto essere sulle prime pagine dei nostri giornali e la notizia principale nei nostri telegiornali. Invece, i nostri media spesso si concentrano solo sulle crisi e sui problemi, lasciando il pubblico demotivato. Immaginate se ogni italiano conoscesse questo significativo investimento. Non solo restituirebbe fiducia nel nostro potenziale industriale, ma ispirerebbe anche altri investitori a vedere l’Italia come una terra di opportunità.

L’Italia è un paese con una ricca tradizione industriale, una forza lavoro qualificata e infinite possibilità. Quando i media si concentrano esclusivamente sulle notizie negative, trascurano i successi e le opportunità che fanno parte della nostra storia. Evidenziare investimenti come quello di Mondi potrebbe cambiare la narrazione, mostrando i punti di forza e il potenziale dell’Italia.

L’acquisizione e l’investimento di Mondi nello stabilimento Burgo sono un esempio perfetto di ciò che la copertura mediatica positiva può fare. Con questo investimento, lo stabilimento passerà dalla produzione di carta tradizionale alla creazione di cartone riciclato di alta qualità, soddisfacendo la crescente domanda di imballaggi sostenibili. Questo non solo supporta l’ambiente, ma garantisce posti di lavoro e stimola l’economia locale. Dobbiamo cambiare il modo in cui diffondiamo le notizie. Quando una società straniera investe in Italia, dovrebbe essere motivo di celebrazione nazionale. Il governo e i media dovrebbero lavorare insieme per diffondere queste storie, assicurandosi che raggiungano ogni angolo del paese. Così facendo, possiamo ispirare fiducia e attrarre ancora più investimenti.

L’Italia ha le competenze, la tradizione industriale e il potenziale per prosperare. Celebrando i nostri successi e condividendoli ampiamente, possiamo creare un futuro più positivo e ispirante per il nostro paese. Assicuriamoci che quando accadono cose buone, tutti ne siano a conoscenza.

“L’unico consiglio che mi sento di dare – e che regolarmente do – ai giovani è questo: combattete per quello in cui credete. Perderete, come le ho perse io, tutte le battaglie. Ma solo una potrete vincerne. Quella che s’ingaggia ogni mattina, davanti allo specchio”, Indro Montanelli.