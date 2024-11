È di Ferno la più giovane laureata magistrale della Liuc in Ingegneria Gestionale

La più giovane laureata magistrale in Ingegneria Gestionale della LIUC si chiama Matilda Fontana. A 23 anni e 20 giorni ha completato il suo percorso di studi con il massimo dei voti e con lode e oggi lavora in Leonardo, divisione elicotteri.

Nata a Gallarate, residente a Ferno, ha frequentato l’Ite E. Tosi di Busto Arsizio in 4 anni, un percorso di studi che quando lei ha iniziato era sperimentale e ora è invece entrato ufficialmente a regime. Matilda ha iniziato l’università a settembre quando aveva ancora 17 anni: «Quando mi iscrissi alla Liuc feci tutto da sola ma ad un certo punto si resero conto che ero ancora minorenne e mi chiamarono per far firmare mia madre, non potendomi iscrivere autonomamente».

Matilda aveva un’idea precisa del suo futuro: «Sin dall’inizio volevo fare ingegneria gestionale, una facoltà in cui la maggior parte degli iscritti è di genere maschile: ero solo indecisa tra Politecnico e Liuc ma alla fine ho scelto l’ateneo castellanzese».

Un percorso non facile, quello scelto dalla giovane fernese, soprattutto se lo si affronta con un anno di anticipo e con una preparazione più orientata all’economia che alle materie scientifiche: «All’inizio ho avuto non poche difficoltà nelle materie scientifiche ma sono poi riuscita a colmare le lacune grazie anche ai miei compagni che mi hanno aiutato» – racconta.

Al termine del percorso triennale, completato a soli 20 anni, alla prima sessione è stata assunta a tempo indeterminato in una società che si occupa di formazione e consulenza: «Sono riuscita a mantenere studio e lavoro per due anni mi sono laureata il 21 ottobre in magistrale con 110 e lode 23 anni e 20 giorni» – un risultato di cui va fiera.

Dell’università che ha svolto dice: «La Liuc è un’università che consiglio perchè mi ha fornito un’ottima preparazione che mi ha dato le basi per costruire ulteriori conoscenze in ambito lavorativo». Il suo risultato assume ancora più valore se si pensa che nell’indirizzo Manifacturing strategy l’80% degli studenti è di genere maschile.

Matilda, subito dopo la luaurea, ha avuto una nuova opportunità lavorativa nel settore aerospace. Si occupa di governance, planning and logistics, pianificazione e controllo: «Ho abbandonato la mia comfort zone per trovare qualcosa di nuovo. Una sfida molto stimolante».

Dopo questa corsa alla laurea iniziata 9 anni fa ora penso di andare a vivere da sola ma con calma: «Tra un annetto o due».