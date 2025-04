Sconfitta e nervi tesi per Bellucci a Madrid

Non è stato un pomeriggio positivo quello di Mattia Bellucci al Madrid Open. Il tennista di Castellanza perde contro il bosniaco Damir Dzumuhr in tre set (4-6 6-4 6-2) dopo aver vinto il primo, ma soprattutto la gara termina con un siparietto che stona con il consueto galateo del mondo del tennis, con i due che non si stringono la mano. Il culmine di tutta una gara fatta di momenti di tensione, con battute da sotto mal digerite e l’intervento ripetuto in campo del supervisor e continue proteste dalle due parti della rete. (Immagine da X – TennisTv)

LA GARA

Eppure la gara era iniziata bene per il tennista castellanzese, che era riuscito, resistendo alle prime polemiche del bosiaco – famoso nel circuito non certo per la sua simpatia – a portarsi a casa il set sfruttando un tie break e chiudendo sul 6-4. Nel secondo però la tensione è salita di tono, i due hanno iniziato a battibeccare a parole e anche sul campo con diversi servizi da sotto, alcuni dei quali anche considerati fuori tempo dall’arbitro. Nella guerra di nervi però Bellucci ha perso mordente e così il bosniaco ha pareggiato i conti chiudendo a sua volta 6-4. Le polemiche sono proseguite anche nel terzo set, con la gara che alla fine è durata più di due ore e mezza, ma con il 23enne di Castellanza che non è più riuscito a mettere in campo il suo tennis migliore. Alla fine Dzumuhr ha chiuso sul 6-2 staccando il pass per il prossimo turno.

SCARAMUCCE A RETE

Proprio dopo l’ultimo punto, con i due protagonisti a rete per il saluto, Bellucci ha allungato la mano verso Dzumuhr salvo poi ritrarla. Il bosniaco non l’ha presa bene, ha ritirato a sua volta il gesto di saluto andandosene seccato, nonostante il tentativo di Bellucci di riallungare la mano. Ultima scena davvero poco edificante di un pomeriggio fin troppo nervoso e che ha visto il castellanzese uscire a nervi tesi.