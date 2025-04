Madrid Open, Bellucci prova a sorprendere l’esperto Dzumhur

Mattia Bellucci prova a fare strada sulla terra rossa. Ammesso di diritto al tabellone principale degli Open di Madrid, il 23enne di Castellanza si appresta a sfidare un avversario della sua stessa fascia di classifica, il bosniaco Damir Dzumhur, che nel ranking ATP precede di tre posizioni il mancino azzurro (63 contro 66).

Il match andrà in scena mercoledì 23 aprile e sarà il secondo confronto diretto dopo quello di tre anni fa al Challenger di Cordenons: quella volta fu Bellucci a prevalere ma il precedente, lontano nel tempo, non è indicativo per quel che accadrà nella capitale spagnola. Il giocatore di Castellanza è all’esordio nel torneo (ATP 1000) madrileno e ha l’obiettivo di consolidare una classifica mai così buona: Mattia è attualmente al best ranking e può crescere fino al Roland Garros dove lo scorso anno disputò il primo turno.

Dzumhur ha dalla sua l’esperienza: il bosniaco, 32 anni, ha un passato da 23 al mondo e ha in bacheca tre titoli a livello ATP anche se sono arrivati tutti sul veloce – cemento o erba – e tra il 2017 e il 2018. Il giocatore di Sarajevo è arrivato di recente in semifinale sulla terra a Bucarest (ATP 250) perdendo con Cobolli mentre a Barcellona ha superato le qualificazioni (a differenza di Bellucci) uscendo al primo turno con Baez.

L’argentino tra l’altro sarà l’avversario al secondo turno del vincente del match tra Bellucci e Dzumhur in un confronto che porterà quasi certamente “in bocca” a Novak Djokovic o, in alternativa, al nostro Arnaldi. Lo scorso anno a Madrid trionfò il russo Andrej Rublev.