Ancora uno striscione contro la sede di Legnano dell’ANPI nella notte del 25 aprile

E tre. Due anni fa nella notte del 25 aprile davanti alla sede ANPI di via Ciro Menotti a Legnano era stato affisso uno striscione che lasciava ben poco all’immaginazione, con la scritta “25 aprile? Sti c…i”. Lo scorso anno, poi, insieme ad un altro striscione dello stesso tenore, che scimmiottava il ragionier Ugo Fantozzi di Paolo Villaggio con il motto “La Resistenza è una c…a pazzesca”, era stato “scaricato” anche un sacco di letame. E ora, nella notte tra giovedì 24 e sabato 25 aprile, per il terzo anno consecutivo uno striscione è tornato ad oltraggiare la sede legnanese dell’ANPI, stavolta con le parole “Nascosti tra monti, anfratti e cantine… Non erano eroi, ma rubagalline”.

«Gli autori di simili gesti sono persone che non hanno fatto i conti con la storia e continuano ad avere sguardo rivolto al passato, un passato tragico che ha portato vittime ed orrori nel nostro Paese – sottolinea Giuliano Celin, vicepresidente di ANPI Legnano -. Per loro il 25 aprile non è il giorno in cui nostro popolo ha riconquistato dignità e libertà, ma un giorno di lutto per la sconfitta del fascismo. Noi facciamo antifascismo 365 giorni l’anno e continueremo a farlo sempre di più perché è necessario fare in modo che alle nuove generazioni passi il messaggio che democrazia e libertà hanno avuto dei costi e bisogna difenderle».

Lo striscione, ennesima provocazione che sta diventando per Legnano una triste abitudine legata all’anniversario della Liberazione, è stato rimosso nella notte da una volante della Polizia di Stato. Intanto Legnano si prepara a celebrare il 25 aprile con un corteo che dal cimitero monumentale si dirigerà prima alla fontana dei caduti partigiani in largo Tosi per la deposizione delle corone e successivamente in Piazza San Magno per la cerimonia ufficiale, con il discorso del sindaco Lorenzo Radice, gli interventi degli studenti e i saluti del presidente Associarma Legnano Giorgio Piccioni e del vice presidente Anpi Legnano Giuliano Celin.