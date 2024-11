Mandole: “A Trieste toccato il fondo, non deve più accadere”

«Arriviamo da una partita molto brutta, quella giocata a Trieste, per cui questa settimana il clima è stato in linea con quello che deve essere dopo una gara disputata con un brutto body language e la faccia che abbiamo avuto».

Quella attraversata dalla Openjobmetis è stata una settimana difficoltosa: Justin Gray si è fatto male al PalaRubini e non giocherà la partita con la Virtus di domenica 10 novembre alle 19; Nico Mannion se n’é andato a Milano esordendo giovedì in Eurolega; la società ha acquistato Alex Tyus e – in pratica – anche Keifer Sykes ma entrambi non sono ancora disponibili. Pure sul fronte tifoserie c’è poco da stare allegri con gli arresti seguiti ai tafferugli nel capoluogo giuliano. E all’orizzonte c’è la Segafredo capolista per uno scenario che non lascia tranquilli.

«I giocatori hanno capito il senso di urgenza e hanno compreso che si deve cambiare l’andazzo di questa stagione – spiega Mandole – La Virtus Bologna è fortissima, gioca in Eurolega ma dovremo giocare con aggressività. Mi aspetto che domenica mostreremo una faccia diversa da quella della scorsa settimana; dobbiamo essere capaci di pressarli a tutto campo riuscendo ad esprimere il nostro gioco, cosa che non abbiamo fatto domenica. Non deve più succedere quello che è avvenuto a Trieste».