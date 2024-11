Che fare nel weekend del fine settimana dell’8, 9 e 10 novembre

Con il fine settimana dell’estate di San Martino, Varese e la sua provincia si preparano a celebrare questa tradizione autunnale con giornate insolitamente miti, accompagnate da una varietà di eventi che spaziano tra mercatini, spettacoli e manifestazioni culturali. Le temperature più dolci e il clima favorevole offrono l’occasione perfetta per godere delle attività organizzate in tutta la provincia, da incontri solidali a momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. Ecco un assaggio degli appuntamenti di questo fine settimana a Varese e nel Varesotto.

IL METEO

L’alta pressione non molla e regala un altro weekend soleggiato anche in provincia di Varese. Nel fine settimana sono escluse piogge e l’unico segnale d’autunno saranno le nebbie basse al mattino e alla sera e temperature un pochino più fredde in pianura. – Tutte le informazioni

EVENTI IN EVIDENZA

AZZATE – Sabato 9 e domenica 10 novembre, Bianchi 1902 Store inaugura il periodo più scintillante dell’anno. Un’ampia selezione di oggettistica, complementi d’arredo e candele in tema natalizio ma anche caldarroste e vin brulè con gli Alpini, deliziosi biscotti realizzati da Colombo e Marzoli di Varese, note live di voce e chitarra con Erica Bazzeghini e Budo Lia – Tutte le informazioni

BESOZZO – Un aiuto per la vita: la Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS organizza il Mercatino della Solidarietà. Sarà un’occasione per dimostrare la propria generosità nei confronti di bambini ed adolescenti affetti da patologie bronco-polmonari, cardiologiche e allergiche. Il mercatino della solidarietà si terrà a partire da sabato 9 novembre – Tutte le informazioni

LUVINATE – Sabato 9 novembre, Al Telaio, negozio storico di tessuti e articoli per la casa, è in programma l’evento Aspettando l’inverno, un’occasione unica per scoprire le ultime novità della collezione invernale, sia per i tessuti d’abbigliamento sia per i tessuti d’arredamento e l’oggettistica, che renderanno calda e accogliente la vostra casa durante le feste – Tutte le informazioni

GALLARATE – Con Trentino in piazza, dall’8 al 10 novembre la piazza centrale della città si trasforma in un villaggio alpino, con le specialità del Trentino. Nelle tipiche casette di legno gli operatori proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina – Tutte le informazioni

VARESE – Il Ponte del Sorriso trasforma i Giardini Estensi in un parco giochi: gonfiabili, giochi e spettacoli per una giornata di solidarietà e divertimento, che si terrà il 10 novembre dopo una serie di rinvii – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE E PROVINCIA – Parte sabato 9 novembre in tutta Italia la nona edizione di #ioleggoperché, il progetto di educazione e di promozione della lettura organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. – Tutte le informazioni

VARESE – Tornano le celebrazioni in Via San Martino a Varese per la festa “dell’estate autunnale”. Dal 9 all’11 novembre la XXXIV Festa di San Martino sono previsti momenti di preghiera, visite guidate, mercatini, la tradizionale risottata benefica, il corteo, la rappresentazione storica e diverse iniziative dedicate ai bambini. – Tutte le informazioni

VARESE – “Un sorriso per il Ponte“, è una grandissima ludoteca all’aperto organizzata da Il Ponte del Sorriso. Dopo essere stata rinviata due volte, si ripropone domenica 10 novembre. Dalle ore 10.00 i Giardini Estensi di Varese saranno invasi dalle attrazioni più belle e incredibili, trasformandosi in un parco giochi di divertimento ma anche educativo. Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Domenica 10 novembre 2024, l’associazione Mignù Razza Randagia O.D.V. di Cazzago Brabbia organizza un evento imperdibile: “Che gatto guardi?”, una giornata dedicata ai gatti randagi, ricca di iniziative per sostenere la causa e celebrare la bellezza di questi affascinanti animali. – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – In ricordo della piccola Elena Giudici, i commercianti di Gorla Minore hanno organizzato per venerdì 8 novembre una serata speciale, in cui la famiglia della 14enne scomparsa riceverà quanto raccolto per l’iniziativa solidale destinata ad altri bimbi malati. – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Domenica 10 novembre 2024, dalle 14.30 alle 16.30, il Monastero di Torba ospiterà Acquarello naturalistico: la pelliccia, un laboratorio gratuito e artistico dedicato agli adulti. – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Terzo spettacolo della stagione per il Teatro Auditorium di Jerago con Orago: sabato 9 novembre (ore 21) sarà ospite la Compagnia Della Crocetta di Gallarate che presenterà in prima assoluta nella provincia di Varese la nuovissima commedia brillante “Una Giornata Poco Tranquilla”. – Tutto le informazioni

FESTE, SAGRE E CASTAGNATE

CITTIGLIO – “In alto i boccali”: prende il via venerdì 8 la nuova edizione della Stì Beer Fest, la festa della birra in stile bavarese organizzata a Cittiglio (Stì, in dialetto) dal locale Gruppo Alpini negli del FeStìAmo Park, il parco delle feste adiacente alla stazione ferroviaria. Venerdì e sabato – Tutte le informazioni

ISPRA – Tre giorni dedicati al volontariato a Ispra. Dal 9 all’11 novembre sono in programma una serie di iniziative per condividere esperienze e riflettere insieme. – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Domenica 10 novembre il raduno automobilistico dell’anno promosso da ACI farà tappa anche a Viggiù attraversando le vie storiche dell’antico borgo. Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Al dell’Acqua di Sesto Calende si apre il Festival della MeravigliALMA. Primo appuntamento sabato 9 novembre alle ore 18.00 con il concerto ispirato ai successi della Disney.

VERBANIA – A Verbania un weekend per celebrare le camelie del Lago Maggiore Sabato 9 e domenica 10 novembre il Verbania Garden Club propone una serie di iniziative dedicate alle piante a fioritura invernale. Sarà possibile visitare i vivai e ammirare alcune delle più ricche collezioni – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Sabato 9 novembre, alle 21, in Sala Montanari del Comune di Varese, si terrà una serata del cineforum, organizzato dalla Società Astronomica Schiaparelli, dedicata alla proiezione del film che racconta la vita di Ipazia, celebre matematica, astronoma e filosofa greco-alessandrina vissuta tra il 355 e il 415 d.C. – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Sabato arriva finalmente a Germignaga il divertente ma profondo spettacolo “Sistema nervoso” di Leonardo Capuano, attore e autore tra i più apprezzati nel panorama teatrale italiano. – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Le Bestie di Satana non smettono di far parlare, discutere, riflettere. A Busto Arsizio, al Teatro Sant’Anna, sabato 9 novembre va in scena uno spettacolo ispirato a quei fatti di cronaca, a come hanno influito sull’opinione pubblica e sui ragazzi di allora. – Tutte le informazioni

VARESE – Chilometro_42 va in scena l’8 e 9 novembre alle ore 21 allo spazio Yak di piazza De Salvo 6 a Varese. Lo spettacolo di Giovanni Bonacci, narra le tappe fondamentali della vita di Kathrine Switzer, la prima donna che nel 1967 ha corso ufficialmente la maratona di Boston. – Tutte le informazioni

MUSCIA

VARESE – Davide Van De Sfroos fa tappa a Varese, alle 14, al negozio Varese Dischi per la presentazione del suo ultimo disco. – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – Lo spettacolo “Storieinmusica” sarà proposto il 13/11 a Brusimpiano (VA) e il 23/11 Ranco (Va) in due appuntamenti gratuiti realizzati grazie alla collaborazione dei Comuni, delle Biblioteche e delle Pro Loco Locali. – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Tra le vie di Sesto Calende tre appuntamenti tra musica jazz e componimenti ottocenteschi

Da sabato 9 novembre torna il festival musicale “Sesto Classica” con anche un tocco di jazz e storia. Ingresso libero, necessaria la prenotazione. – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Domenica 10 novembre alle 17.30 alle Ville Ponti Faber tornerà ad essere il protagonista di un emozionante viaggio tra musica e immagini, affidato al racconto di Dori Ghezzi, sua compagna di vita e protagonista di un sodalizio personale e artistico senza uguali. A lei verrà consegnato il Premio Chiara Le Parole della Musica – Tutte le informazioni

“Premio Chiara Le Parole della Musica a Fabrizio De André, poeta senza tempo. Non per conservare la memoria, ma per tenere in vita l’amore quando c’è”, si legge nelle prime righe della motivazione.

CASCIAGO – A Casciago si parla del “Dopo Di Noi” con la Cooperativa Il Millepiedi. La Cooperativa Il Millepiedi promuove l’incontro del 9 novembre dalle 9.30 alle 12.00 in Oratorio S. Agostino e S. Monica in via Angela dell’Acqua a Casciago, un tavolo di confronto con altri enti, Anffas Varese, Fondazione Piatti, Solidarietà e Servizi, Progetto 98, Iris Accoglienza. Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – All’interno della rassegna culturale “Uomo e Natura”, l’iniziativa che il Comune di Galliate Lombardo dedica alla riflessione sul rapporto tra gli esseri umani e l’ambiente, sabato 9 novembre 2024 sarà ospite il dottor Fabio Firenzuoli, uno dei massimi esperti di fitoterapia, la scienza che studia l’uso delle piante a scopo medicinale. – Tutte le informazioni

ARTE, FOTOGRAFIA E MOSTRE

BUSTO ARSIZIO – Busto Photo Contest, la città diventa un set fotografico per un weekend. Sabato 9 e domenica 10 decine di fotografi si aggireranno per Busto Arsizio alla ricerca della foto perfetta per vincere la settima edizione del contest fotografico organizzato da Andreella Photo. – Tutte le informazioni

VARESE – Varese rende omaggio a Franco Tardonato: dopo la mostra tanti eventi e incontri dedicati all’artista

La figlia Sara e le associazioni propongono un ricco calendario a partire dal 9 novembre. – Tutte le informazioni

COMABBIO – A Comabbio una mostra d’arte per ricordare l’artista Albino Reggiori. – Tutte le informazioni

CAIRATE – La straordinaria cornice del Monastero di Cairate ospiterà la mostra personale di Giorgio Basfi. In questa occasione l’artista presenterà al pubblico parte dei suoi ultimi lavori svolti tra il 2018 e il 2024. – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – La personale di Giacomo Vanetti “No Bodies” in mostra a Laveno Mombello

Inaugurazione sabato 26 ottobre, alle 17 nelle sale di Villa Fumagalli. In mostre le opere del fotografo varesino – Tutte le informazioni

