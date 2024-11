Leonardo Capuano in “Sistema Nervoso” apre la stagione del Teatro Italia di Germignaga

Dopo aver riscosso applausi in tutt’Italia arriva finalmente a Germignaga il divertente ma profondo spettacolo “Sistema nervoso” di Leonardo Capuano, attore e autore tra i più apprezzati nel panorama teatrale italiano.

In scena un uomo che si sforza di riappropriarsi di alcuni pezzi della sua vita che non ricorda cercando di mettere ordine tra le parti mancanti. Le conseguenze di questi episodi della sua esistenza a cui non riesce ad accedere scuotono il suo equilibrio, tanto che il suo sistema nervoso si manifesta come soggetto autonomo e parlante con cui l’uomo entra in relazione e in dialogo.

Leonardo Capuano è portatore di un teatro rigoroso e accurato che fa emergere la ricchezza dell’animo umano e delle sue contraddizioni. “Sistema nervoso”, prodotto dalla Compagnia Umberto Orsini, con la quale Capuano lavora da anni, in collaborazione con Armunia “Festival Inequilibrio” è uno spettacolo in cui la condizione umana è letta con ironia e profondità. Nella sua folle lucidità, il protagonista ha infatti la consapevolezza che il suo stato di alterazione non è dovuto soltanto alla sua situazione personale ma che è proprio della sua realtà di uomo ovvero parte di un sistema nervoso globale che è il mondo in cui vive.

Sul palco del teatro germignaghese fino ad aprile si alterneranno rinomati maestri della scena contemporanea e interessanti realtà del panorama nazionale. Filo conduttore tra gli spettacoli selezionati da Claudio Cadario, per il secondo anno alla direzione artistica del Teatro Italia, è il racconto di storie, insieme alla “sostenibilità culturale” che permette al pubblico di assistere a produzioni teatrali di grande qualità ad un prezzo contenuto.

Grazie infatti alla collaborazione tra la compagnia Youkali Teatro, di cui Cadario è presidente, la Parrocchia e il Comune di Germignaga, il biglietto d’ingresso ai singoli spettacoli costa €15 mentre l’abbonamento all’intera stagione è di € 75 (ovvero si pagano 5 ingressi per 6 spettacoli). L’abbonamento, inoltre, non è nominale e questo può permettere di cederlo in caso di imprevisti. Nell’ottica di una sostenibilità condivisa anche per questa serata è disponibile per le famiglie il servizio di babysitting gratuito ed è attiva l’iniziativa “abbonamento/biglietto sospeso”, che rende possibile la partecipazione a chi non si trova nella condizione di acquistare il biglietto con le proprie risorse economiche.

Le prenotazioni per il babysitting organizzato dalla Parrocchia di Germignaga per bambini dai 5 ai 14 anni presso i locali dell’O.P.A.A.R. (Via G. Mameli al n. 38, a meno di cento metri dal Teatro) vanno effettuate entro venerdì 8 novembre alle ore 12:00.

Per usufruire di un abbonamento o biglietto sospeso bisogna contattare la segreteria della Parrocchia di Germignaga o l’ufficio servizi sociali del Comune di Germignaga.

Info e prenotazioni: 339 129 1433 (dalle 12.00 alle 18:00) – email: direzioneyoukali@gmail.com

Ritiro biglietti e abbonamenti presso il Teatro Italia dalle ore 17:00 il giorno dello spettacolo Cinema Teatro Italia, Via G. Mameli n.20, Germignaga (VA)