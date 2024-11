Chilometro_42 in scena allo spazio Yak

Chilometro_42 va in scena l’8 e 9 novembre alle ore 21 allo spazio Yak di piazza De Salvo 6 a Varese. Lo spettacolo di Giovanni Bonacci, diretto e interpretato da Angela Ciaburri, con musiche dal vivo di Munendo per una produzione di Angela Ciaburri in collaborazione con Superficie

Lo spettacolo narra le tappe fondamentali della vita di Kathrine Switzer, la prima donna che nel 1967 ha corso ufficialmente la maratona di Boston.

La vediamo affrontare i momenti cruciali della sua vita; le prime esperienze, la ricerca forsennata di modelli da seguire, la frustrazione nel non trovarli, la faticosa creazione di un proprio percorso, l’approdo nell’isola felice delle passioni. Sarà proprio la sua più grande passione, la corsa, a renderla involontaria eroina di quella perpetua battaglia tra maschile e femminile.

Attraverso il personaggio di Kathrine, che ha segnato profondamente il mondo dello sport e il suo rapporto con la società civile, si affrontano temi ancora scottanti, quali l’inclusione, il riconoscimento e la parità dei diritti.

