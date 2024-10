Al Monastero di Cairate la mostra personale di Giorgio Basfi

La straordinaria cornice del Monastero di Cairate ospiterà la mostra personale di Giorgio Basfi. In questa occasione l’artista presenterà al pubblico parte dei suoi ultimi lavori svolti tra il 2018 e il 2024.

Le opere che verranno esposte fanno parte di due serie pittoriche, gli Egosistemi e i Liberamente.

Entrambe le serie rappresentano per l’artista un mezzo per interrogarsi sulla correlazione tra forma, pensiero e creazione che fin dagli esordi sono stati gli elementi più importanti della sua ricerca.

Verranno esposte opere ad olio di vari formati, i quadri saranno disposti in ordine cronologico per dare una lettura allo spettatore sulle varie interpretazioni delle forme e sull’evoluzione dello stile in questi ultimi anni.

Il percorso artistico di Giorgio Basfi è sempre stato caratterizzato da una continua ricerca di tecniche e di stili pittorici, mantenendosi però fedele alla sua ricerca introspettiva dell’importanza della forma nel pensiero astratto. Con le ultime serie pittoriche l’autore vuole stupirci mostrandoci il suo gioco di rappresentazione partendo dagli Egosistemi che con i suoi elementi simbolici di forme elementari relazionati tra loro ci portano ai Liberamente con la scomposizione informale dettata dalla gestualità istintiva della materia pittorica.

L’approccio tra pensiero analitico e pensiero istintivo quindi interrogherà il pubblico sul significato estetico della pittura come mezzo di analisi del pensiero astratto.

Inaugurazione e Eventi Collaterali

La mostra sarà inaugurata sabato 26 ottobre 2024 alle ore 17:00 presso il Monastero di Cairate. Durante l’evento, l’artista sarà presente per illustrare il suo lavoro e il processo creativo che ha portato alla realizzazione delle opere esposte.

Durante il periodo espositivo, sono previsti eventi collaterali tra cui laboratori artistici, conferenze e visite guidate, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente il pubblico e creare un’esperienza artistica immersiva.