Varese rende omaggio a Franco Tardonato: dopo la mostra tanti eventi e incontri dedicati all’artista

Dopo l’apertura con successo della mostra retrospettiva dedicata a Franco Tardonato a 40 anni dalla sua scomparsa (in mostra una quarantina di opere pittoriche e alcuni dei suoi materiali di lavoro, foto, pubblicazioni), un ricco calendario di appuntamenti attende il pubblico in Sala Veratti.

Durante la mostra, le associazioni e la figlia Sara offriranno nei weekend dei momenti di ispirazione e approfondimento, con visite guidate, eventi e incontri, con un ricco calendario sempre alle 17.30 che si concluderà il 30 novembre al finissage coi presidenti delle associazioni sostenitrici.

Sabato 9 novembre tavola rotonda con gli amici artisti; 16 novembre i poeti incontrano la pittura di Franco Tardonato, tutti presenti nella plaquette GaEle “Otto poeti per Franco Tardonato”, un manufatto in tiratura limitata a 21 esemplari numerati ed è l’Edizione n. 151, Ottobre 2024. Contiene una nota di Sara Tardonato e di Sandro Sardella, nonché otto poesie degli autori (in ordine alfabetico) Francesco Adragna, Dino Azzalin, Gaetano Blaiotta, Enrico Brunella, M. Elena Danelli, Sandro Sardella, Marita Viola, Antonella Visconti. Rilegatura in filo cotone Verde Primavera.

Le poesie sono state scritte ispirandosi a tutta l’opera dell’artista. Nello specifico Gaetano Blaiotta si è ispirato alla Madonna del Brinzio; M. Elena Danelli, alla delicatezza dei ritratti femminili nel loro rarefatto esistere.

Il 23 novembre “Sogno. Danza. Sono” performance danzante che dedica al pittore Franco Tardonato e al “corpus” delle sue opere – dedicato in larga parte alla figura femminile in tutte le sue sfaccettature dalle più spensierate alle più poderose e pensierose per fino anche alla figura tragica della Madonna. Il lavoro, come artiste di interpretazione corporea, sarà cercare di dare un’altra dimensione ai quadri che Tardonato ci ha lasciato. Nel costruire il breve spettacolo è stato dato molto spazio alle donne del gruppo per guardare ed interpretare il quadro da loro stesse scelto.

Il nome stesso come gruppo di Danza Contemporanea è “Moving Images”. In inglese questo titolo può essere interpretato in due modi: Immagini che si muovono (oppure immagini in movimento) ma anche che commuovono. L’ultimo pezzo sarà un lavoro di gruppo perché è dedicato alle donne di tutte gli età. La musica è una ballata popolare molto conosciuta scritto per/su una poesia che è dedicata alle donne in lotta e chiede che le donne possono lotta sia per il pane che le rose ovvero per il mangiare e per le cose più belle della vita…cultura, arte, musica.

La mostra ha il contributo critico di Debora Ferrari, Art Director di Musea, che già anni fa aveva collaborato con la famiglia, la partecipazione con testi e ricordi di personaggi di spicco varesini ed esponenti di associazioni a cui Tardonato era legato e il catalogo monografico è creato e editato da TraRari TIPI edizioni Varese.

Il Liceo Manzoni sarà attivo coi ‘ciceroni’ che guideranno il pubblico con la stessa formazione di Sara Tardonato, docente nell’Istituto.

Franco Tardonato nasce a Varese il 27 luglio 1938. Nel 1961 fece il suo debutto nella sua città natale con una mostra personale presso la Galleria Teatro Impero. A partire dal 1971 ha partecipato a mostre personali e collettive in tutta Italia, ricevendo premi per la sua arte. Ha ricevuto la medaglia d’oro alla V, VI e VII Mostra Nazionale di Grafica, e il Presidente della Camera dei Deputati gli ha conferito un altro premio per il suo impegno artistico.

Nel 1975, Tardonato ha vinto il Premio Marco Aurelio di Roma. Le sue opere sono state esposte presso la Galleria Nazionale di Grafica di Napoli, nonché in diverse pinacoteche in Europa, tra cui Bruxelles, Zurigo, Lugano e St. Moritz. Sono anche presenti in alcune collezioni pubbliche in Italia, tra cui la provincia di Milano e i comuni di Milano, Bergamo, Legnano e Campobasso.

Durante le mostre personali tenute in Sicilia, Tardonato ha ricevuto una targa dal Prefetto di Ragusa. Tardonato è deceduto a Varese nel 1984.

Dal 1994, il Premio d’Arte Omaggio a Tardonato per la Creatività Giovanile porta il suo nome in memoria dell’artista. Questo premio è stato ideato dalla figlia Sara e dalla moglie Dina.

Orari di apertura della mostra in Sala Veratti: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13 / 15-19. Ingresso libero.

Visite guidate su prenotazione al venerdì ore 16-17.