Una serata nel ricordo di Elena Giudici, i genitori commossi: «Grazie a tutta Gorla Minore per l’affetto ricevuto in questi mesi»

In ricordo della piccola Elena Giudici, i commercianti di Gorla Minore hanno organizzato per venerdì 8 novembre una serata speciale, in cui la famiglia della 14enne scomparsa riceverà quanto raccolto per l’iniziativa solidale destinata ad altri bimbi malati

Sorrideva Elena.

Con un sorriso lieve, a tratti con ironia, se intenta a prendere in giro o a scherzare con un amico, o con una risata contagiosa quando si divertiva con le persone che amava e che, dalla nascita, l’hanno sempre circondata.

Nonostante una patologia rara, nonostante una vita costellata di impegni fra visite e ospedali, la ragazzina scomparsa lo scorso luglio a Gorla Minore sapeva sorridere. E lo faceva con una tale autenticità, da lasciare spiazzati chi aveva di fronte.

Perché sì, il dolore e la sofferenza c’erano, ma i suoi quattordici anni in questa terra non sono stati contraddistinti solo dalla malattia: Elena Giudici ha saputo offrire una “ricetta di felicità” che ha lasciato un solco indelebile in chiunque l’abbia incontrata.

Ed ora, a distanza di quattro mesi dalla sua scomparsa, il suo paese si riunirà per celebrarla, partendo proprio da quel suo sorriso genuino.

Venerdì 8 novembre, infatti, si terrà , una serata che unirà comicità e solidarietà, con la presenza dei tre comici – Max Pieroboni, Enzo Emmanuello e Urbano Moffa- e incentrata sulla raccolta fondi che in questi mesi ha colorato ogni angolo del paesino della Valle Olona.

Alla regia, “Gorla che lavora”, l’associazione di commercianti, artigiani e piccola industria di Gorla Minore – immediatamente scesi in campo la scorsa estate al fianco della famiglia di Elena – in collaborazione con Pro loco Gorla Minore e il patrocinio del Comune.

Mamma Monia e papà Davide, infatti, hanno deciso di impegnarsi in un progetto solidale, volto a contribuire a migliorare le condizioni di vita dei piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda.

A questa ferma volontà, quella di ricordare Elena con una iniziativa che farà del bene, questa famiglia dal cuore grande è stata appoggiata immediatamente da tutto il paese, che ha risposto “presente” al loro invito.

L’aiuto dei commercianti del paese

I salvadanai colorati collocati in negozi, associazioni e ristoranti di Gorla Minore, hanno iniziato a tintinnare con le monetine di chi andava a fare la spesa e, senza che vi fosse bisogno di spiegare il perché, tanti, tantissimi, hanno voluto camminare al fianco di Monia e Davide, condividendone il dolore, ma anche il desiderio di ricordare Elena e il suo sorriso regalando serenità ad altri bimbi malati.

«Gorla e i gorlesi sono stati veramente generosi – anticipa Mauro Elzi, presidente di “Gorla che lavora” – e questa sera vuole essere da parte dei commercianti la celebrazione dell’impegno della nostra comunità in ricordo di Elena, che tutti abbiamo conosciuto e amato».

Un affetto che commuove mamma Monia: «La parola che torna sempre nei discorsi che io e Davide facciamo è ‘gratitudine’: la macchina di solidarietà che si è mossa in questi mesi ci ha stupito e commosso. Non ce lo aspettavamo tutto questo, non lo davamo affatto per scontato: il bene che ci sta tornando è infinito. Tutto questo ci fa riflettere su quanto Elena abbia trasmesso agli altri, anche solo con la sua presenza. Nostra figlia ha saputo seminare del bene intorno a sé: forse non ne eravamo davvero così consapevoli, ma piano piano Elena è stata capace di piantare negli altri un seme di bontà, anche in silenzio. Adesso stiamo raccogliendo i fiori di questo amore, mentre i frutti arriveranno quando il nostro progetto di solidarietà si potrà concretizzare e, tutti insieme, aiuteremo gli altri nel nome di Elena».

La Color Ele Run dedicata a Elena

La serata dell’8 novembre non sarà il solo momento dedicato alla cara 14enne di Gorla: il 17 novembre, infatti, in occasione della Gorlonga, la corsa non competitiva che ogni anno anima e attraversa il paese, Avis Gorla Minore in accordo con gli organizzatori della manifestazione, ha lanciato un momento speciale dedicato ai più piccoli.

La “Color Ele Run” sarà una speciale camminata immersi nei colori aperta ai bambini, che potranno muoversi e divertirsi in mezzo alle tinte pastello, colorando loro stessi e tutto intorno, in una nuvola arcobaleno che tanto Elena avrebbe amato.

Venerdì 8 novembre “Un sorriso per Elena”

Appuntamento dunque per la Color Ele Run il 17 novembre e, prima, con la serata “Un sorriso per Elena” che si terrà venerdì 8 novembre alle 21 all’auditorium comunale Peppo Ferri.

Ci saranno i suoi amici, che commossi avevano colorato la chiesa di Gorla Minore con le magliette dei rioni per celebrarla, durante il funerale.

Ci saranno i commercianti, fautori di questa raccolta fondi per contribuire all’iniziativa solidale dei suoi genitori.

Ci saranno l’Amministrazione comunale, i gruppi di maggioranza e opposizione e i rappresentanti di tante associazioni.

Ci sarà la sua famiglia, abbracciata e sostenuta in questi mesi difficili dalla presenza di una comunità che sta dimostrando a gran voce che no, Elena e il suo sorriso non potranno mai essere dimenticati.

Questo l’Iban a cui è possibile indirizzare le proprie donazioni per il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda:

IT13S0503450321000000002096

(intestato a Monia Forlani)