I commercianti di Gorla Minore raccolgono fondi per i bimbi malati in ricordo della piccola Elena

Ci sono storie che non finiscono.

La prematura scomparsa della piccola Elena Giudici continua ad emozionare: la lotta coraggiosa della 14enne di Gorla Minore contro la malattia aveva commosso 0tutta la provincia e, in suo ricordo, è nata una campagna di solidarietà che coinvolge la comunità della Valle Olona.

Sono i commercianti gorlesi a scendere in campo adesso, pronti ad affiancare la famiglia nella raccolta fondi lanciata dopo la scomparsa di Elena: lo scopo di mamma Monia e papà Davide è quello di raccogliere donazioni per il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda. Al loro fianco, adesso, ci sarà l’intera Gorla Minore, che ha amato Elena fin dalla nascita, l’ha vista crescere supportandola e pregando per lei e ha pianto ora per quanto accaduto.

L’associazione “Gorla che lavora” distribuirà a tutti i commercianti un piccolo salvadanaio colorato: chiunque vorrà, dopo aver fatto la spesa, potrà lasciare la propria offerta e rivolgere poi un sorriso al cielo, sapendo di aiutare con quel gesto altri bambini malati, in ricordo di Elena.

Ad aver realizzato i salvadanai é un giovane gorlese, Andrea Natale, che ha scelto di colorarli con i colori dei rioni del Palio. Andrea sapeva quanto Elena amasse questa manifestazione – che l’aveva vista in prima fila a fare il tifo e anche a sfilare durante il corteo iniziale – e ha voluto impreziosire i salvadanai di quelle tinte arcobaleno che facevano sorridere la ragazza.

Grata la famiglia Giudici, che ha risposto a questo momento di dolore con la determinazione di fare del bene e pensare a tutti quei bambini malati incontrati durante gli anni di visite e ricoveri. In questo cammino, Monia, Davide e Leonardo si sono visti circondare da tante persone, pronte a stringerli per mano e camminare con loro.

Una commerciante di Gorla riceve il salvadanaio da mamma Monia. (Nella foto di copertina, Mauro Elzi, Monia Forlani e Andrea Natale)

Questo il messaggio di mamma Monia:

Abbiamo pensato a come fare risuonare il bene che Elena ci ha dato in vita. La sfida è stata subito accolta da Mauro Elzi che coinvolgendo l’associazione “Gorla che Lavora” si è attivato con l’aiuto di Andrea nel creare dei salvadanai colorati che dalla prossima settimana si potranno trovare nei negozi del paese.

Vogliamo con la raccolta fondi in sua memoria creare nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda dei progetti che mettano al primo posto la qualità di vita.

Non solo pensare alle terapie, certamente indispensabili per stare bene, ma avere l’attenzione alla persona a 360gradi nella sua unicità non dimenticandosi che dietro ad un paziente c’è un bambino o ragazzo che ha il diritto di poter sorridere e sognare.

Elena stessa ha vissuto in prima persona nelle corsie degli ospedali che il grigiore può essere sostituito dal colore, che si può ridere aspettando un intervento, si può continuare a sperare anche quando la stanchezza prende il sopravvento.

Questo è quello che vorremmo fare grazie all’aiuto di chi vorrà contribuire certi che oltre a non farci dimenticare ciò che Elena ci ha insegnato potremo fare tanto bene.

Una catena di solidarietà che diventerà anche un esempio di altruismo per i bambini di Gorla Minore. È facile immaginare ragazzini con i genitori o i nonni a far la spesa chiedere il perché di quegli strani tubetti multicolore. Il racconto della storia di Elena, la volontà di aiutare altri bambini negli ospedali si trasformeranno così in una lezione di generosità per le giovani generazioni del paese. Qualcosa che porteranno nel cuore.

Il merito è di una 14enne coraggiosa, della sua famiglia e di coloro che l’hanno amata.

La storia di Elena continuerà a fare del bene, il suo sorriso non si fermerà.

Oltre ai salvadanai colorati, questo l’Iban a cui è possibile indirizzare la propria offerta:

IT13S0503450321000000002096

(intestato a Monia Forlani)