Un mese dopo il dolore, prosegue la raccolta fondi in nome di Elena per i bimbi malati

«Grazie di cuore a chi finora ha donato per ciò che poteva: ogni goccia anche la più piccola è essenziale per l’oceano di bene che Elena ci ha lasciato in eredità»: mamma Monia si rivolge alle tante persone che in queste settimane hanno partecipato alla loro raccolta fondi.

Un mese dopo la tragica scomparsa della 14enne di Gorla Minore, la cui storia ha commosso tutta la provincia, tanti sono i sentimenti che circondano il cuore della famiglia di Elena Giudici e di tutti coloro che amavano questa ragazzina così speciale.

Il dolore non cessa, non si attenua, e i ricordi tornano a bussare quotidianamente. In questo momento così difficile, però, ancora una volta l’amore fa la differenza.

Come accadde durante la vita di Elena – un’esistenza ricca di sentimento e relazioni – nonostante la malattia, alla sofferenza per il lutto si aggiunge però l’affetto delle migliaia di persone che, al richiamo della famiglia Giudici ha risposto “presente”.

Papà Davide, mamma Monia e il fratello Leonardo hanno infatti voluto lanciare una raccolta fondi, destinata a creare nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda dei progetti che mettano al primo posto la qualità di vita dei piccoli malati.

In queste settimane, uno dopo l’altro – amici, familiari, compaesani, ma anche tante persone che hanno conosciuto la storia di Elena attraverso le raccolte Telethon e i giornali – hanno concretizzato la loro vicinanza alla sua famiglia, supportando l’iniziativa benefica. Al loro fianco, i commercianti gorlesi, scesi in campo esponendo nei negozi un piccolo salvadanaio colorato che contribuirà alla raccolta.

In questo impossibile mese, tante mani hanno stretto con affetto la famiglia di Elena: appena diffusasi la notizia, durante il funerale e ora con un gesto concreto, scegliendo di donare, con il pensiero rivolto a quella principessa così speciale e ai suoi genitori, in prima linea per aiutare gli altri bambini malati.

Il pensiero di mamma Monia va ora ad abbracciare tutti coloro che hanno fatto – e continueranno a fare – un pezzetto di strada al loro fianco.

«Con Elena abbiamo imparato piccole grandi cose che hanno reso il nostro cammino accanto a lei straordinario nonostante la fatica.

La semplicità di un sorriso, la dolcezza di un bacetto sulla guancia, la forza di un abbraccio, ascoltare musica per rilassarci, ballare , cucinare insieme erano momenti preziosi che oggi ci mancano. Una nostra amica ci ha detto grazie per aver “condiviso” questo dono, di aver permesso a tante persone chi da sempre chi anche da sole poche settimane di incontrare Elena, condividere un pezzetto di vita.

E chi l’ha incontrata ora comprende quanto per noi sia importante trasformare questo immenso dolore in Amore, in gesti concreti che facciano del bene. Da subito abbiamo lanciato la raccolta fondi per progetti che garantiscano il diritto alla Vita: una sfida accettata dai negozianti di Gorla Minore con i salvadanai colorati….e tante sono le idee che stanno arrivando a sostegno.

Non so bene dove questo nuovo cammino ci porterà ma sappiamo di avere una responsabilità grande e che accanto a noi avremo la nostra principessa guerriera a vegliare e guidarci.

A noi il dovere di non dimenticare mai tutto ciò che Elena ci ha insegnato».

Questo l’Iban a cui è possibile indirizzare la propria offerta:

IT13S0503450321000000002096

(intestato a Monia Forlani)