I colori, il paese unito e le donazioni per ricordare la piccola Elena

Ci sarà una chiesa piena di colori, un paese unito e solidale e tanta generosità con donazioni per altri bambini malati.

La scomparsa di Elena Giudici ha sconvolto tutta Gorla Minore e l’intera comunità si prepara a ricordarla con emozione, rispettando l’esempio che questa piccola guerriera e la sua straordinaria famiglia hanno portato avanti negli anni.

I colori dei rioni fra i banchi della chiesa

Non ci sarà innanzitutto un funerale con abiti neri e il segno scuro del lutto: «Elena amava tanto i colori e vorremmo dedicarle una chiesa tutta colorata» hanno chiesto i genitori Davide e Monia e l’appello è stato condiviso dal Comitato Palio a tutto il paese. I gorlesi sono stati invitati ad indossare le magliette dei rioni e delle associazioni, per riempire le panche della chiesa di quelle tonalità dell’arcobaleno che tanto piacevano alla 14enne.

Fino a domenica mattina, Elena era stata in mezzo ai suoi compaesani per assistere alle gare e per fare il tifo, aveva partecipato la settimana precedente alla sfilata inaugurale: per questo i suoi cari la vogliono immaginarla, nella giornata di domani, scrutare con affetto quelle macchie di colore riunitesi in preghiera per ricordarla.

Gorla Minore in lutto

A testimoniare quanto questa tragedia abbia coinvolto tutta la comunità, è arrivata anche la decisione del sindaco Fabiana Ermoni di proclamare lutto cittadino.

Una decisione presa con il Consiglio comunale che si è espresso all’unanimità: nessuna differenza fra maggioranza e opposizione, che con una voce unica hanno scelto di testimoniare quanto Elena e la sua famiglia contino per tutta Gorla.

La decisione è in linea con quanto fatto dal sindaco Ermoni domenica: una volta saputo della tragedia il Primo cittadino aveva infatti interrotto i festeggiamenti per il Palio, cogliendo lo stato d’animo e il grande dolore dei gorlesi.

Da questo dolore un aiuto ai bambini malati

La storia di Elena non finirà. Il suo esempio e il suo coraggio saranno il motore di una catena di solidarietà che ha iniziato a diffondersi in questi giorni.

La sua famiglia ha infatti chiesto che non si inviino fiori, ma chi vorrà ricordare gli occhi profondi di Elena potrà destinare una Donazione che insieme al reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale Niguarda sarà destinata al miglioramento della vita dei malati.

Questo l’Iban a cui è possibile indirizzare la propria offerta:

IT13S0503450321000000002096

(intestato a Monia Forlani)

“Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino all’ultimo momento della tua vita. Faremo ogni cosa possibile non solo per permetterti di morire in pace, ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte”

Cicely Saunders,

fondatrice primo Hospice, 1976

La storia di Elena non finirà, dunque, perché l’amore che l’ha circondata da sempre e che anche lei ha saputo trasmettere agli altri, continuerà a generare del bene.

I funerali di Elena Giudici si terranno domani, 10 luglio, a partire dalle 14.30 in chiesa San Lorenzo a Gorla Minore. Dopo il santo Rosario inizierà una Messa, dove si pregherà e, con le magliette colorate addosso, si ricorderà il sorriso di Elena.