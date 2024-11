“Ruote nella storia”: in arrivo anche a Viggiù la sfilata di auto storiche

Domenica 10 novembre il raduno automobilistico dell’anno promosso da ACI farà tappa anche a Viggiù attraversando le vie storiche dell’antico borgo. Evento riservato ai soci Anche per quest’anno il programma di “Ruote nella storia” si preannuncia ricco di attività e di soste appetitose.

Si partirà infatti dai Giardini Estensi, per passare da Viggiù, Besano e concludersi a Varese in via del Cairo con l’esposizione delle auto. La giornata inizia con un “welcome coffee” per tutti i partecipanti – associati ACI – ai Giardini Estensi e si prosegue poi per le altre 3 tappe. La seconda delle quattro tappe è proprio Viggiù dove i partecipanti, accompagnati da una guida, potranno visitare i musei di interesse storico-culturale della città. Non mancherà anche un leggero aperitivo offerto dall’amministrazione comunale.

In seguito, è prevista una breve sosta a Besano per un light lunch, si prosegue verso Porto Ceresio, Brusimpiano, Ponte Tresa, Brinzio per concludersi con l’esposizione delle auto in via del Cairo a Varese con anche l’aperitivo al ristorante “Al Mattarello”. Per tutte le informazioni sulle iscrizioni per diventare soci del club ACI, si può contattare lo 0332 286012 o scrivere a segreteria@varese.aci.it. (immagine repertorio)