“Che gatto guardi?”: giornata di solidarietà e fotografia a Cazzago Brabbia

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 333 2651071 o chiedere al Bon Bottega e Ristoro in Via Piave 3

Domenica 10 novembre 2024, l’associazione Mignù Razza Randagia O.D.V. di Cazzago Brabbia organizza un evento imperdibile: “Che gatto guardi?”, una giornata dedicata ai gatti randagi, ricca di iniziative per sostenere la causa e celebrare la bellezza di questi affascinanti animali.

Il programma della giornata inizia alle 10:30 con biscotti e dolci, un momento conviviale per i partecipanti. Alle 11:30 seguirà l’evento benefico, con “sguardi d’autore” che offriranno un punto di vista inedito sul mondo dei gatti randagi. Durante l’occasione, verrà presentato anche il Calendario 2024, frutto di una caccia fotografica che ha catturato momenti unici di questi felini.

Per chi vorrà prolungare l’esperienza, sarà disponibile un delizioso “Menù Dedigatto” presso Bon Bottega e Ristoro, solo su prenotazione. Il menù, al costo di 25 euro, include un primo, un secondo, acqua, un calice di vino e caffè, il tutto preparato con cura per sostenere l’associazione. Inoltre, dolci fatti in casa saranno in vendita per raccogliere ulteriori fondi.

Durante la giornata, saranno presenti anche i fotografi membri della giuria che hanno contribuito al progetto del calendario, pronti a condividere la loro passione e l’esperienza della caccia fotografica.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 333 2651071 o chiedere al Bon Bottega e Ristoro in Via Piave 3, Cazzago Brabbia.