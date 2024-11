Fabio Firenzuoli racconta i segreti delle piante medicinali a Galliate Lombardo

All’interno della rassegna culturale “Uomo e Natura”, l’iniziativa che il Comune di Galliate Lombardo dedica alla riflessione sul rapporto tra gli esseri umani e l’ambiente, sabato 9 novembre 2024 sarà ospite il dottor Fabio Firenzuoli, uno dei massimi esperti di fitoterapia, la scienza che studia l’uso delle piante a scopo medicinale.

Firenzuoli dirige il centro di riferimento per la Fitoterapia di Careggi, è docente all’Università di Firenze e storico divulgatore scientifico della materia sui media nazionali.

Durante la serata saranno descritti i segreti di molte spezie comuni come zafferano, chiodi di garofano e cannella, ed erbe aromatiche (lavanda, melissa, rosmarino e salvia). Verranno discusse le insidie che nascondono alcune piante, come il colchico e l’oleandro, a dimostrazione del fatto che non sempre naturale significa innocuo. Saranno poi approfondite le interazioni e le sinergie di alimenti ed erbe con i farmaci.

La serata si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Galliate Lombardo (via Carletto Ferrari, 12) sabato 9 novembre alle ore 20.45. L’accesso è libero e l’ingresso è gratuito.