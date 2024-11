A Casciago si parla del “Dopo Di Noi” con la Cooperativa Il Millepiedi

La Cooperativa Il Millepiedi promuove l’incontro del 9 novembre dalle 9.30 alle 12.00 in Oratorio S. Agostino e S. Monica in via Angela dell’Acqua a Casciago, un tavolo di confronto con altri enti, Anffas Varese, Fondazione Piatti, Solidarietà e Servizi, Progetto 98, Iris Accoglienza

Il “Dopo Di Noi” è quel momento in cui i genitori di una persona con disabilità non sono più in grado di prendersi cura del proprio familiare che necessita di un sostegno. Che ne sarà di lei/lui? Chi se ne occuperà? Sono domande urgenti e delicatissime su cui è possibile lavorare, nel Durante Noi, gestendo le paure e facendosi aiutare.

«Trattare il tema del Dopo di Noi non è facile, così siamo partiti dal basso, coinvolgendo fratelli e sorelle che hanno deciso sia di diventare anche amministratori di sostegno del proprio familiare fragile sia che hanno scelto di affidare ad altri questo ruolo. Ogni storia è diversa e va accolta e sostenuta – spiegano dalla Cooperativa Il Millepiedi -. La Casa Didattica di Morosolo è, per il territorio, una palestra di vita in vista del futuro e del Dopo di Noi. Per due week end al mese piccoli gruppi di persone con disabilità trascorrono una notte fuori casa e due giorni interi in autonomia insieme ai compagni, affiancati da educatori. E’ il primo passo per uscire di casa e affrontare la vita senza la presenza di famigliari e caregiver».

In quest’ottica la Cooperativa Il Millepiedi promuove l’ incontro del 9 novembre dalle 9.30 alle 12.00 in Oratorio S. Agostino e S. Monica in via Angela dell’Acqua a Casciago.

«E’ questa la terza tappa di un tour che stiamo facendo nella provincia per dare spazio al tema e parlare insieme di Dopo di Noi. E’ un momento che con piacere abbiamo costruito grazie ad un tavolo di confronto con altri enti, Anffas Varese, Fondazione Piatti, Solidarietà e Servizi, Progetto 98, Iris Accoglienza. Tutta la comunità è invitata a partecipare, perché pensare al futuro delle persone con disabilità è possibile», spiegano gli organizzatori.

Per informazioni e iscrizioni

morosolo@ilmillepiedionlus.it, cell. 377 1693787. Si prega di confermare la presenza.