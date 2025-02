Un pulmino per l’inclusione: il viaggio solidale del “Millepiedi”

Un pulmino Renault nero nove posti è parcheggiato all’ingresso della cooperativa sociale “Il millepiedi” a Morosolo. Sui vetri del lato sinistro una scritta: “Grazie a tutti coloro che rendono possibile il nostro viaggio”. Sul lato opposto una dedica: “A Rosa Maria e Marco in viaggio cono noi”, un’insegnante che lavorava per l’inclusione e un ragazzo autistico. E sul resto della carrozzeria, dal cofano al portellone posteriore, con un pizzico di creatività, i loghi dei donatori, tra cui c’è anche la Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La raccolta fondi per l’acquisto del pulmino è stata un’operazione che ha mosso dal basso amici, associazioni, una squadra amatoriale di calcio, una scuola, i genitori dei disabili che vivono nella struttura, una grafica che ha lavorato gratuitamente per dare “un’identità” bella e ispiratrice al nuovo pulmino. Un’opera collettiva, che ha coinvolto donatori di diverso tipo e dimensione, piccoli, medi e grandi, a cui si aggiunge un cofinanziamento della stessa cooperativa “Il millepiedi” con il 5 per mille. (nella foto, da sinistra: Carlo Fiori, presidente della coop. sociale “il Millepiedi” e Federico Visconti, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto)

L’APERTURA DI UN FONDO SOLIDALE

«Quando ho chiamato la fondazione – racconta Roberta Fornara la fundraiser della cooperativa – mi è stato consigliato di valutare l‘apertura di un fondo solidale presso di loro da cui far passare le donazioni. In cambio la fondazione ci ha offerto un supporto tecnico nella raccolta, attraverso la loro piattaforma su cui donare, e si è occupata di tutta la parte burocratica e fiscale: dalle registrazioni delle donazioni alla spedizione delle certificazioni fiscali, fino ai ringraziamenti ai donatori. E, quando servivano, ci dava i consigli tecnici per la raccolta».

“Il millepiedi” ha anche partecipato al “raddoppio” previsto durante il “Mese della filantropia”: per ogni euro donato attraverso il canale della Fondazione Comunitaria del Varesotto, la fondazione aggiunge a sua volta un euro. Un meccanismo che incentiva il dono grazie all’impegno di raddoppiare le donazioni raccolte.

DAL FONDO AL BANDO

Da cosa nasce cosa. E così la cooperativa sociale di Morosolo, che fino a quel momento non aveva mai partecipato ai bandi della fondazione, decide di “mettere in moto” il pulmino e partecipare al bando generico per progetti sociali. «Decidendo di partecipare a quel bando, il pulmino è diventato un veicolo per fare inclusione» sottolinea Roberta Fornara.

Nasce il ​​progetto “Mille all’ora” che dà la possibilità a novanta persone adulte con disabilità di uscire dal territorio per svolgere attività educative specialistiche e vivere momenti inclusivi.

LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Federico Visconti, da pochi mesi presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, è andato in visita alla struttura di Morosolo per incontrare i responsabili e gli educatori della cooperativa sociale, tra cui, oltre a Roberta Fornara, il presidente Carlo Fiori, la psicologa Elisabetta Rasa e la terapista della riabilitazione Annalisa Bressan.

Il millepiedi, che nasce a Induno Olona nel 1998, racchiude diverse realtà: una cooperativa sociale, che ha ventidue dipendenti e coinvolge nelle varie attività una serie di esperti esterni e volontari, un’associazione di promozione sociale e un centro socio educativo.

«Questa prima visita – ha detto Federico Visconti – ha un duplice significato importante: da una parte far conoscere il lavoro prezioso che realtà come “Il millepiedi” svolgono a favore delle persone fragili e delle loro famiglie, dall’altra aiuta la fondazione a capire i bisogni del territorio per dare risposte adeguate e in linea con i nostri fini statutari. Una prima strada da percorrere è ridefinire il mix tra progetti generici e progetti specifici, spostando l’attenzione su questi ultimi e favorendo il dialogo tra le varie realtà che operano all’interno della comunità».