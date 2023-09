Cultura, divertimento, leggerezza e inclusione grazie a Il Millepiedi

Tre giorni di cultura, divertimento, leggerezza e soprattutto inclusione grazie a Il Millepiedi, realtà che si occupa di che si occupa di persone fragili con disabilità nel Varesotto.

Gli appuntamenti sono in tutto 4. Venerdì 22 settembre al Teatro San Giorgio di via della Repubblica 22 Bisuschio alle 21 andrà in scena lo spettacolo di Nicola Virdis “A Nerd Compilation”, evento è a scopo benefico a sostegno delle attività de Il Millepiedi A.S.D. (biglietto a donazione minima a partire da 15 euro).

Sabato 23 settembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 workshop di giocoleria e clowneria con Nicola Virdis e Gerardo Mele al Centro Grilli (S. Fermo-Varese). Sempre sabato 23 settembre Gerardo Mele presenta il suo libro “Il clown e la coscienza” nella tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese. Domenica 24 settembre secondo workshop di giocoleria e clowneria dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 con Nicola Virdis e Gerardo Mele al Centro Grilli (S. Fermo-Varese).

«A dicembre 2022 un gruppo di ragazzi con disabilità del Millepiedi è partito per Taormina in Sicilia per partecipare al FINC festival, un evento particolarissimo alla sua prima edizione che aveva come scopo quello di provocare la curiosità dell’opinione pubblica verso il Nouveau Clown (Nuovo Clown) non solo nel campo artistico, ma anche in quello sociale. Il “FINC” vuole traghettare lo spettatore in un viaggio onirico, dai grandi protagonisti della Commedia dell’Arte ai puppet e marionette, dalla commedia muta al mondo dell’immaginazione senza tempo, dal circo contemporaneo alle nuove creazioni comiche di artisti Under 35, con spettacoli, laboratori, workshop, corsi e incontri con l’artista, proiezioni di film e corti di animazione, approfondimenti sull’arte comica e sull’ importanza del concetto dell’Autoderisione che è il tema portante del Festival – raccontano da Il Millepiedi -. I giocolieri Millepiedi sono stati coinvolti perché durante la pandemia un educatore aveva preso contatti con due artisti, Dandy Danno e Diva G, e non potendo svolgere il laboratorio di giocoleria in presenza lo faceva attraverso i video divertenti di questi due comici siciliani. Il contatto è rimasto caldo e la coppia di attori ha invitato una delegazione del Millepiedi al festival ritagliando uno spazio proprio per i ragazzi durante la performance finale del Festival. I giocolieri Millepiedi, ma ancor di più gli educatori e i volontari che li accompagnavano, non stavano nella pelle in quei giorni ed erano estasiati dalla bellezza degli spettacoli, dal coinvolgimento dei ragazzi, dell’accessibilità del teatro comico muto capace di arrivare a tutti senza dire nemmeno una parola. In quei giorni Nicola Virdis, vincitore di Italia’s got talent nel 2019, e Gerardo Mele, danzatore, attore e performer della Compagnia Les Fusains di Parigi, notano i ragazzi Millepiedi e rimangono colpiti dalla loro naturalezza, dalla loro comicità e simpatia così spontanee e irriverenti, caratteristiche tipiche dei migliori clown. Ci incontriamo a maggio con questi due artisti con una sensibilità speciale che hanno voglia di sperimentare nuovi sketch mettendo in scena la capacità di far sorridere dei nostri giocolieri».

«Quella di fine settembre è un’iniziativa di valore cui teniamo molto e che vorremmo fosse partecipata da tante persone affinché possano venire a contatto con una bella esperienza di valorizzazione e accoglienza della fragilità umana – spiegano da Il Millepiedi -. Lo spettacolo di venerdì 22 settembre al teatro San Giorgio di Bisuschio ha una finalità benefica e il ricavato sosterrà le attività di giocoleria e clowneria per i ragazzi con disabilità. I workshop del week end sono aperti ai giocolieri Millepiedi e a tutti coloro che vogliono sperimentarsi nell’arte del teatro comico muto. La serata ai Giardini estensi con Gerardo Mele è un momento di confronto sul tema della corporeità e della leggerezza con cui è possibile affrontare la vita. Sono tutti momenti speciali e importanti, ad altissimo livello di inclusione in cui ciascuno potrà essere se stesso».

Per informazioni e prenotazioni sostienimillepiedi@gmail.com, via whatsapp Roberta 3452533535 o Marco 3285385284.