A Varese la castagnata solidale per la Cooperativa Il Millepiedi

Domenica 27 ottobre 2024 in Piazza del Podestà a Varese dalle 14 alle 19 ci sarà la castagnata solidale a favore del progetto Passo dopo Passo della Cooperativa Il Millepiedi.

Il progetto racconta l’importanza del lavoro di cura e sostegno che le nostre figure psicologiche svolgono ogni giorno per accompagnare le persone con disabilità e i loro familiari nel tortuoso percorso di accettazione e convivenza con la condizione di fragilità.

Una parte importante del lavoro di inclusione sociale che la Cooperativa promuove ha le sue radici ed è reso possibile dal costante lavoro di elaborazione psicologica del proprio vissuto da parte dei nostri beneficiari.

Solo affrontando i limiti e scoprendo le potenzialità che ciascuno ha in sé è possibile attivare percorsi generativi di benessere e autonomia. E’ così per tutti, nei momenti di maggior difficoltà trovare ascolto in una persona competente è di grande aiuto e può svoltare il nostro approccio al problema. In persone e famiglie più fragili il sostegno psicologico è ancora più importante.

Si tratta di un lavoro lento e costante, ma fondamentale.

E’ per garantire la continuità di questi colloqui che nel mese della filantropia (ottobre 2024), in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Varesotto, la Cooperativa Il Millepiedi ha organizzato una castagnata solidale: le donazioni raccolte quel giorno verranno raddoppiate dalla Fondazione al fine di diffondere una cultura del dono e rendere protagonisti i cittadini del cambiamento che desiderano vedere nella propria comunità.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Varese, la collaborazione del gruppo degli Alpini di Capolago e la presenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Varese. Ringraziamo di cuore tutti i volontari che quel giorno doneranno il proprio tempo e le proprie competenze per la buona riuscita dell’evento e tutti i donatori che vorranno rendere possibile la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità della nostra comunità, passo dopo passo.

Fai parte del progetto anche tu e dona qui: https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/passo-dopo-passo/