“Una giornata poco tranquilla” al Teatro Auditorium di Jerago con Orago

Lo spettacolo del 9 novembre, portato in scena dalla Compagnia della Crocetta di Gallarate, sarà una prima assoluta per la provincia di Varese

Terzo spettacolo della stagione per il Teatro Auditorium di Jerago con Orago: sabato 9 novembre (ore 21) sarà ospite la Compagnia Della Crocetta di Gallarate che presenterà in prima assoluta nella provincia di Varese la nuovissima commedia brillante “Una Giornata Poco Tranquilla”.

Una nuova produzione che promette una serata di risate e colpi di scena, in cui situazioni quotidiane e comiche si intrecciano con un ritmo incalzante. I personaggi Beppe Gagliardo, Roby Netti, Guido Tassi, Clara Gallina, Franco Corno, Chiara Corno e il dottor Carlo Mentesana daranno vita a una serie di gag che renderanno la serata indimenticabile.

La protagonista Roberta è una donna in carriera che, dopo un esaurimento nervoso dovuto al superlavoro, decide di prendersi una pausa e trascorrere un periodo di riposo a casa. Ma il primo giorno da casalinga si trasforma in una serie di avventure impreviste: tra la dirimpettaia invadente, l’inquilina del piano di sotto e una serie di altri personaggi stravaganti, la giornata di Roberta diventerà un groviglio di equivoci, risate e situazioni surreali. Tutto si risolverà con un finale a sorpresa, lasciando il pubblico divertito e sorpreso.

I biglietti per lo spettacolo del Teatro Auditorium, che si trova in via Colombo 2 a Jerago, sono disponibili sul circuito Liveticket (QUI)