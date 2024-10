Davide Van De Sfroos celebra i 25 anni di carriera con “Van De Best”

L’8 novembre segna l’uscita di Van De Best, la raccolta speciale con cui Davide Van De Sfroos celebra i suoi 25 anni di carriera solista.

La collezione comprende 49 brani indimenticabili, originariamente pubblicati tra il 1999 e il 2015 e reincisi per l’occasione: già online sono “Yanez”, “New Orleans”, “L’Infermiera,” “Il Duello”, “El Carnevaal De Schignan” e “Akuaduulza”.

La raccolta, disponibile in versione triplo CD e in un esclusivo box di 5 vinili eco-friendly, che includono uno sketch book di 28 pagine con disegni e appunti dell’artista. Ogni elemento è stato pensato per rendere Van De Best un oggetto da collezione, con l’edizione in vinile realizzata in BioVinyl per ridurre l’impatto ambientale. Il box in vinile è andato subito sold out, grazie anche alla presenza, al suo interno, del Golden Ticket che consentiva l’entrata alle prove del concerto-evento.

In occasione dell’uscita dell’antologia, il cantautore incontrerà il pubblico in vari instore, da Lugano a Milano e Sondrio, tra il 7 novembre e il 14 dicembre: da ricordare per i varesini la data di Varese, sabato 9 novembre alle 14.

, mentre la festa culminerà il 23 novembre, con uno spettacolo unico all’Unipol Forum di Assago, dove Van De Sfroos condividerà sul palco 25 anni di musica. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Giovedì 7 novembre Lugano @ RSI Svizzera ore 20.00

Sabato 9 novembre Varese @ Varese Dischi ore 14.00

Sabato 9 novembre Como @ Frigerio Dischi ore 16.00

Domenica 10 novembre Lecco @ Discoshop ore 16.00

Mercoledì 20 novembre Milano @ Feltrinelli P.zza Piemonte ore 18.30

Sabato 14 dicembre Sondrio @ La Pianola ore 16.00