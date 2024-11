Tornano le celebrazioni in Via San Martino a Varese per la festa “dell’estate autunnale”

Dal 9 all’11 novembre nella Chiesa varesina dedicata a San Martino e nell’omonima via a Varese tornano celebrazioni e iniziative in onore del santo vescovo.

Per la XXXIV Festa di San Martino, dal titolo “La speranza per un mondo migliore dipende da noi”, sono previsti momenti di preghiera, s. Messe, visite guidate, mercatini, la tradizionale risottata benefica, il corteo e la rappresentazione storica e diverse iniziative dedicate ai bambini.

«Torna l’appuntamento con una delle ricorrenze più amate dai varesini: La festa di San Martino. – ha commentato Davide Galimberti, sindaco di Varese – Ogni anno anima il centro di Varese con tante iniziative accomunate dai valori di inclusione, solidarietà e dal desiderio di condividere un moneto di festa con la comunità. Anche per questa edizione saranno diverse le attività proposte, dal corteo in costume al mercatino con gli artigiani, dai punti gastronomici agli appuntamenti dedicati a bambini e famiglie. Ci tengo a ringraziare chi rende possibile ogni anno questa bella iniziativa, in particolare i tanti volontari che sono la vera anima dell’evento. Buona festa di San Martino a tutti!»

«La tradizione vuole che l’Estate di san Martino – ha raccontato il prevosto di Varese e parroco di San Vittore Mons. Gabriele Gioia – un Santo molto venerato anche nella nostra diocesi, trattenga ancora, nell’autunno inoltrato, un po’ di tepore, quasi ad allontanare il sopraggiungere del freddo invernale. Al di là delle presunte implicazioni metereologiche, la convivenza civile e religiosa del nostro tempo ha bisogno di vincere il “freddo” della chiusura egoistica e dell’individualismo egocentrico col “calore” della solidarietà e il gusto delle relazioni di buon vicinato. Per il sottoscritto, da poco giunto a Varese e alla scoperta delle sue tradizioni più vive, la Festa di san Martino e il ricco programma di eventi che la caratterizzano sarà un’esperienza inedita, ma per tanti Varesini è la conferma di un appuntamento ormai consolidato e atteso. Auguro anche ad altri di unirsi, magari per la prima volta come nel mio caso, e vincere pigrizia e isolamento per contribuire a creare occasioni positive di reciprocità e socialità».

« Se sapremo regalare un sorriso a chi non l’ha mai avuto. Se sapremo regalare un raggio di sole, dove regna la notte. Se sapremo infondere coraggio nell’animo di chi non sa lottare. Se sapremo raccontare la vita a chi non sa capirla. La speranza entrerà nella luce delle nostre vite e vivremo nella sua luce. Per me questo è quanto ci ha insegnato san Martino donando metà del suo mantello» ha dichiarato Alessandro Milani, Presidente del comitato organizzatore della Festa

PROGRAMMA

SABATO 09 NOVEMBRE 2024

ORE 9:30 Apertura Chiesa

Ore 11:00 Illustrazione artistica della Chiesa di San Martino e visita guidata di Via San Martino, a cura di Elena Ermolli

Ore 15:00 Illustrazione artistica della Chiesa di San Martino e visita guidata di Via San Martino, a cura di Elena Ermolli

ORE 16:30 Recita santo rosario

Per tutta la giornata vendita benefica sul sagrato della Chiesa delle rose rosse benedette e del Dolce Martino

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Dalle 9:30 alle 17:00 Mercatino delle Associazioni, degli Artisti e degli Artigiani

Dalle 10:00 alle 16:00 Mercatino dei Bambini generosi e Mercatino delle Mamme

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 Truccabimbi e Laboratori creativi a cura dell’Associazione 23&20

ORE 12:00 SANTA MESSA

Dalle ore 12:00 RISOTTATA BENEFICA distribuzione del risotto in Piazza Cacciatori delle Alpi, fino ad esaurimento

ORE 15:30 Spettacole di bolle e mangiafuoco in Piazza dei Bersaglieri (in sala Montanari in caso di maltempo)

ORE 16:00 Partenza del corteo storico a Cavallo e rappresentazione storica della vita di San Martino, con interludio della banda della Rasa

ORE 16:30 Arrivo del corteo storico a Cavallo davanti al tribunale e rappresentazione storica della vita di San Martino, con interludio della banda della Rasa e momento culturale con un quiz sulla Vita del Santo

Per tutta la giornata vendita benefica sul sagrato della Chiesa delle rose rosse benedette e del Dolce. In piazza Cacciatori delle Alpi esposizione dei quadri storici di Mario Alioli

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE – Festa di San Martino

ORE 10.00 SANTA MESSA