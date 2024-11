L’alta pressione non molla e regala un altro weekend soleggiato anche in provincia di Varese

Il campo di alta pressione che da diversi giorni permane sul Mediterraneo e sull’Europa non sembra intenzionato a “mollare” e anche nei prossimi giorni ci regalerà giornate soleggiate e miti. Nel fine settimana sono escluse piogge e l’unico segnale d’autunno saranno le nebbie basse al mattino e alla sera e temperature un pochino più fredde in pianura. Nelle zone prealpine e in montagna invece le temperature massime si mantengono al di sopra delle medie del periodo.

Ecco le previsioni per il weekend del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 8 novembre la giornata sarà soleggiata, con velature ma asciutta. Foschia e banchi di nebbia nelle ore più fredde. Temperature senza variazioni.

Sabato 9 novembre ancora soleggiato con nubi basse al mattino che dissolveranno durante le ore più calde. Tempo asciutto con foschia e banchi di nebbia all’alba e in serata. Temperature senza variazioni.

Domenica 10 novembre continua il trend indotto dall’alta pressione, con tempo generalmente soleggiato e asciutto. Foschia e banchi di nebbia nelle ore più fredde, e temperature senza variazioni.

(foto di Marzia Malesani)