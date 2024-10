Un aiuto per la vita: la Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS organizza a Besozzo il Mercatino della Solidarietà

Dal giorno 9 NOVEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (in orario continuato), ogni sabato e domenica, fino ad esaurimento articoli, la “Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS”, organizza, presso la sua sede a Besozzo (VA), Via Pasubio n.5, il Mercatino della Solidarietà ossia un Mercatino di svendita totale allo scopo di raccogliere quanto più possibile fondi per lo svolgimento della Sua attività benefica.

La Fondazione Pigni (per comodità di lettura) è stata costituita il 20/01/2021 per testamento olografo dal de cuius Sig. Cesare Pigni con l’intento di promuovere la cura e l’aiuto a bambini ed adolescenti affetti da patologie bronco-polmonari, la diagnosi di allergie e problemi asmatici, la prevenzione ed il controllo, sempre in bambini ed adolescenti, di patologie cardiologiche, nonché il sostegno di attività di ricerca.

Superfluo è sottolineare l’importanza dell’attività ed il nobile scopo che la Fondazione Pigni, nel suo piccolo si prefigge, volta con il proprio supporto economico anche ad acquistare in favore delle strutture ospedaliere apparecchiature mediche che consentano un migliore accertamento e conseguentemente la cura delle patologie sopra indicate.

Da circa due anni la Fondazione Pigni collabora stabilmente con il reparto di neonatologia dell’Ospedale del Ponte. Per poter concretizzare quanto prefissato dal Suo ideatore, la Fondazione Pigni non può fare tutto da sola ma necessita di aiuto e supporto concreto da parte di tutti coloro che, con un piccolo gesto, vorranno contribuire a rendere meno gravoso e pesante il destino di bambini e giovani meno fortunati.

L’Occasione per dimostrare la propria generosità, nei confronti di coloro che mai nessuno vorrebbe veder soffrire, è offerta dal citato Mercatino della Solidarietà ove si potranno acquistare, per fare qualche esempio, maglioni in filato pregiato sia per uomo che per donna, indumenti vintage, corredi per il bagno e camera da letto, mobili antichi e moderni, oggettistica per la casa, opere d’arte e molto altro ancora.

Si ringrazia anticipatamente chiunque vorrà partecipare e concorrere alla realizzazione di questo progetto che tanto tocca il cuore di tutti noi e ci rende partecipi di qualcosa di infinitamente più grande: un aiuto per la vita.

Visitando il sito www.fontazionepigni.it potrete trovare tutte le informazioni utili anche per una piccola donazione ovvero bonificando sul seguente

IBAN: IT83 G053 8750 6200 00003502 020.

Per tutti coloro che desiderano sostenere la Fondazione potranno donare il 5×1000 alla Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS fornendo al proprio consulente questo C.F. 92035730123.

Un sentito grazie a TUTTI!

Il Presidente Katia Russo

CONTATTI

Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS

Via Pasubio, 5, Besozzo

Sito | Facebook | Instagram