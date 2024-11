Che fare con i bambini nel weekend del 8, 9 e 10 novembre a Varese e nel Varesotto

Sereno e tiepido, il weekend dell’Estate di San Martino si celebra tra lanternate notturne nel bosco e feste di piazza. In programma anche due eventi per la Notte del racconto, spettacoli e giochi da condividere, grandi e piccini insieme.

E domenica nelle librerie parte #ioleggoperché, la maratona solidale in programma fino al 17 novembre per arricchire le biblioteche di quasi 500 scuole di Varese e provincia di ogni ordine e grado, dai nidi alle secondarie.

EVENTI

VARESE – Tornano le celebrazioni in via San Martino a Varese per la festa “dell’estate autunnale”. Dal 9 all’11 novembre la XXXIV Festa di San Martino con tante iniziative per i bambini, soprattutto nella giornata di domenica – Qui tutto il programma

VARESE – Dopo una serie di rinvii domenica c’è Un Sorriso per il Ponte che trasforma i Giardini Estensi di Varese in un parco giochi con gonfiabili, giochi e spettacoli per una giornata di solidarietà e divertimento – I dettagli

TRADATE – L’estate di San Martino apre le porte alla stagione invernale e il Parco Pineta rende omaggio alla ricorrenza riaprendo la Locanda degli animali per costruie insieme ai bambini mangiatoie per uccelli nella nuova domenica 10 novembre di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario di Tradate – Il programma

SCUOLE – Domenica riparte #ioleggoperché: fino al 17 novmebre ogni cittadino può donare un libro alle biblioteche di quasi 500 scuole di Varese e provincia che hanno aderito semplicemente recandosi in una delle 51 librerie della provincia di Varese partner dell’iniziativa – Come partecipare

ESCURSIONI

LAVENA PONTE TRESA – La notte del racconto con i bambini di Lavena Ponte Tresa parte alle ore 20 dal parcheggio dell’Aea feste con una passeggiata nelle strade del centro piena di sogni da narrare. Conclusione con vin brulè (per i genitori) cioccolata calda e pop corn – I dettagli

MARCHIROLO – La biblioteca propone ai bambini La notte del racconto a partire dalle ore 17.30 dal cortile della biblioteca per poi esplorare i vicoli del borgo – La locandina

CUASSO AL MONTE – Si rinnova l’appuntamento con la Lanternata di San Martino all’Alpe Tedesco domenica sera alle ore 17.30. Bambini e famiglie sono invitati a una magica passeggiata nel bosco di notte, alla luce delle lanterne e ricca di racconti. L’intero ricavato sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto Il Faro – Come partecipare

STORIE E SPETTACOLI

AZZATE – Sabato mattina in sala Triacca sono attesi tutti i bambini di Azzate nati nel 2023. Per loro un doppio regalo, un libro e lo spettacolo Tre uova e un nido a cura dell’attrice Sara Ghioldi – L’evento

AZZATE – Una favola a merenda “Al Buio“, raccontata con iil teatro delle ombre dalle cantastorie della Piccola compagnia Instabile sabato pomeriggio in sala triacca ad Azzate – L’iniziativa

JERAGO CON ORAGO – SAMARATE – LUINO – Sabato mattina appuntamento in biblioteca con i volontari di Nati per leggere per i bambini da 0 a 6 anni – I dettagli

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO – Sogni di seta nell’ultimo romanzo di Lodovica Cima per i ragazzi e un illustrato di puro amore per mamme e bambini sono i consigli di questa settimana della libraia Laura Orsolini – Leggi qui le recensioni

GIOCHI E LABORATORI

TRADATE – Sabato mattina in Frera c’è Nati per la musica, letture musicali a cura di volontari e operatori di Nati per leggere per bambini e bambine da 0 a 3 anni e i loro genitori – Leggi qui

COCQUIO TREVISAGO – Secondo appuntamento sabato pomeriggio in biblioteca di “Gioca con la storia“, progetto realizzato in collaborazione con iStoria che propone ai bambini di scoprire la storia come nessuno l’ha mai raccontata, a partire dai giochi di ruolo – L’iniziativa

VARESE – Non vediamo l’ora! è il titolo del laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 8 anni in programma domenica alle ore 11.30 e alle 15.30 a Villa Panza e ispirato alla mostra temporanea Nel Tempo – Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Venerdì 8 novembre alle 16.30 in sala Varese Vive l’incontro di Glocal I giornali per babini e ragazzi, con Martina Recchiuti di Internazionale Kids e Nicoletta Martinelli di Popotus, l’inserto per i piccoli di Avvenire – L’incontro

GORLA MINORE – Venerdì 8 novembre c’è Un sorriso per Elena, una serata che unisce comicità e solidarietà, con la presenza dei tre comici – Max Pieroboni, Enzo Emmanuello e Urbano Moffa- e incentrata sulla raccolta fondi in nome di Elena Giudici per i bambini con patologie rare – L’iniziativa

BESOZZO – La Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS organizza il Mercatino della Solidarietà a partire da sabato 9 novembre per portare concreta solidarietà nei confronti di bambini ed adolescenti affetti da patologie bronco-polmonari, cardiologiche e allergiche – L’evento

ARCISATE – Sabato 9 novembre si terrà il convegno conclusivo dell’indagine tra i bisogni e le aspettative delle famiglie con figli 0-6 anni in Valceresio promossa dal Coordinamento Pedagogico Territoriale. L’evento è aperto a educatori, specialisti e genitori interessati – I dettagli

MORNAGO – È aperto a tutti i genitori con figli nativi digitali l’incontro con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai che interviene martedì 12 novembre alla palestra di via Verdi su iniziativa dei comuni di Mornago, Sumirago e Casale Litta e dall’Istituto Comprensivo – L’incontro

TRADATE – Aperte le iscrizioni per il corso della Croce Rossa sulle manovre salvavita pediatriche in programma sabato 16 novembre presso la sede di Via del Carso 29 – Come partecipare