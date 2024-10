Alla biblioteca di Cocquio Trevisago si “Gioca con la Storia!”

In collaborazione con il progetto iStoria, portiamo i giochi da tavolo e giochi di ruolo per riscoprire la storia come nessuno l’ha mai raccontata

È un invito per grandi e piccoli quello che proponiamo con l’evento Gioca con la Storia!

In collaborazione con il progetto iStoria, portiamo i giochi da tavolo e giochi di ruolo in biblioteca per riscoprire la storia come nessuno ve l’ha mai raccontata.

Vi aspettiamo numerosi nelle date:

12 OTTOBRE

9 NOVEMBRE

14 DICEMBRE

dalle ore 15 alle 17

presso la Biblioteca Comunale, contrada Motto dei Grilli 30 a Cocquio Trevisago.

L’evento è gratuito previa prenotazione alla mail biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it