I giornali per bambini e ragazzi a Glocal

Giornali e telegiornali adatti agli adulti spesso risultano inadeguati ai bambini, perché poco comprensibili nel linguaggio o inopportuni nelle immagini. Allora come si spiega il mondo ai più giovani?

Ne parliamo a Glocal, il festival del giornalismo promosso da VareseNews, venerdì 8 novembre dalle ore 16.30 alle 18.30, in un incontro gratuito ospitato dalla sala VareseVive e dedicato ai Giornali per bambini e ragazzi.

Relatrici dell’incontro saranno Martina Recchiuti, caporedattrice di Internazionale Kids – il mensile per bambini dai 7 ai 13 anni che seleziona, traduce e pubblica i migliori articoli dei giornali per ragazzi di tutto il mondo – e Nicoletta Martinelli, vicecaporedattrice di Avvenire e curatrice di Popotus, il giornale di attualità per bambini, in edicola con il quotidiano due volte a settimana e che presenterà il nuovissimo nato, il mensile PopUp.

Bambini e ragazzi sono giovani cittadini e come tali hanno tutto il diritto di essere informati. L’editoria dedicata aiuta gli adulti, genitori e insegnanti, ad assolvere a questo compito proponendo diverse iniziative informative e formative pensate, scritte e impaginate proprio per i più piccoli.

Quale linguaggio deve assumere il giornalismo informare bambini e ragazzi delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado? Quali immagini e quali canali sono adatti? Quali notizie interessano ai bambini, quali sono i temi più difficili e quali, se ce n’è, da evitare?

L’appuntamento con I giornali per bambini e ragazzi è a Glocal, venerdì 8 novembre dalle 16.30 alle 18.30.

La sala Varese Vive è in via San Francesco d’Assisi 26, a Varese.

La partecipazione all’incontro è gratuita, prenotazioni a QUESTO LINK.

L’incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti.