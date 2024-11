Nativi digitali e adolescenti iperconnessi: Alberto Pellai interviene a Mornago

La palestra comunale di Mornago, in via Verdi, ospita martedì 12 novembre (dalle 21), un incontro con lo psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai. La serata, intitolata “Iperconnessi” e tratterà delle sfide educative per genitori e alunni.

L’iniziativa è promossa dai Comuni di Mornago, Casale Litta e Sumirago e dall’Istituto comprensivo di Mornago e ha il patrocinio della Comunità Pastorale di Mornago, degli Alpini, della Protezione Civile e dell’Associazione Genitori Mornago, di Matt de Casà, e dalla Associazione Genitori di Sumirago.

Alberto Pellai è un profondo conoscitore e appassionato del mondo giovanile e affronterà il tema della consapevolezza dei giovani genitori di fronte al tema dell’educazione digitale, ai rapidi cambiamenti attuati dai giovani nel loro rapporto con il mondo digitale. Per spiegare queste situazioni Pellai fa ricorso a una massima: «20 anni fa la punizione peggiore per i ragazzi era chiuderli in casa, oggi è staccar loro il WI-FI».

«Siamo lieti di ospitare il dottor Pellai, testimone privilegiato del mondo giovanile – spiega Giovanna Bea, assessore all’istruzione e cultura del Comune di Mornago – sarà l’occasione per offrire a genitori, insegnanti, educatori e a tutta la comunità educante, una serata di formazione e riflessione che ci aiuti a leggere la realtà dei ragazzi. Che è complessa e affascinante, in particolare per quanto riguarda la relazione con la tecnologia».

Il sindaco di Mornago Davide Tamborini sottolinea l’unità di intenti degli amministratori della zona. «È un grande segnale di coesione ed attenzione territoriale su un tema sempre più attuale organizzata in condivisione con i Comuni di Casale Litta,

Sumirago, con l’istituto comprensivo di Mornago e le associazioni. Genitori, educatori e

società sono chiamati a collaborare per fornire ai più giovani le competenze

necessarie per navigare nel mondo digitale in modo sicuro e responsabile in

una realtà quotidiana sempre più connessa».