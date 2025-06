Piede d’Oro all’ombra della Rocca. A Villadosia vincono Ponti e Bianchi

L’intensa primavera del Piede d’Oro concede poca tregua agli appassionati di podismo del Varesotto. Mandata in archivio la “Quatar pass inturna a Maria Bambina” di Casale Litta, è ora tempo di correre sulla riva del Lago Maggiore: domenica 8 giugno si disputa infatti la “Corri sotto la Rocca” organizzata dal Comitato Genitori di Angera.

Una prova che si snoda proprio a partire dal lungolago, con il quartier generale alla tensostruttura di Piazza Garibaldi, e che prevede un percorso lungo di 10 chilometri, il ridotto da 5 e il minigiro per bambini under 10 da un chilometro. Il ritrovo è aperto dalle ore 7,30 mentre lo start sarà dato alle 9 in punto.

Intanto Casale Litta ha ospitato circa 400 iscritti alla gara dedicata alla memoria di Onofrio Raimondi e disputata con partenza e arrivo dalla frazione di Villadosia, con percorsi disegnati nei boschi del paese con transito da San Pancrazio per un totale di 11 chilometri.

Il primo posto assoluto è andato a Simone Mascheroni che non è iscritto alle liste PdO: vittoria nel circuito quindi per Luca Ponti della Atletica 3V in 42.47 con ampio distacco sulla volata per le posizioni successive appannaggio nell’ordine di Alberto Rossi (Arsaghese, 44.35), Argoub Salah (Gavirate, 44.41) e Simone Carlo Prina (Arsaghese, 44.51). A seguire Riccardo Laudi (Aermacchi), Biagio Spadaro (Circuito Running) e Paolo Negretto (Valbossa).

Tra le donne Bianca Morvillo ha preceduto tutte le concorrenti e, come Mascheroni, non fa parte del Piede d’Oro. Gradino alto del podio PdO quindi per Ilaria Bianchi (Recastello Radici) in 51.36 davanti a Maria Chiara Bertin (53.50) e Marta Gioia (Joint Running Club, 55.26). A seguire Barbara Conti (Campus Varese), Cinzia Lischetti (Arsaghese) e Simone Ferrario (Campus Varese).

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO 16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza) 6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza) 27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (Pisani | Spalenza) 4 maggio: Malnate – Città di Malnate (Spadaro | Spalenza) 11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (Cavallaro | Spalenza)

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running (Laudi | Gussoni) 25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (Cavallaro | Spalenza)

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Bianchi)

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca 14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate 6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

21 settembre: Varese – Marciando per la vita

5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili

* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile)

